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13 de julio de 2026 - 19:51
Jujuy.

Cuánto cuesta comprar ropa de lana en la Quebrada de Humahuaca: precios y calidad

Pashminas, chales, buzos y otras prendas de abrigo forman parte de las compras más elegidas por los turistas. TodoJujuy recorrió los puestos y relevó cuánto cuestan.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Purmamarca

Quienes visitan la Quebrada de Humahuaca durante las vacaciones de invierno no solo buscan paisajes y gastronomía regional. También aprovechan para recorrer los puestos de artesanías y llevarse alguna prenda típica de lana, una de las compras más tradicionales del norte argentino.

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Durante un recorrido realizado por TodoJujuy en el centro de Humahuaca, se relevaron los precios de algunas de las prendas de abrigo más buscadas por los visitantes. Los valores varían según el material, el tamaño y el trabajo artesanal de cada pieza, aunque existen opciones para distintos presupuestos.

Los precios de la ropa de lana en la Quebrada de Humahuaca

Entre los puestos del paseo de artesanos se pudieron encontrar estos valores:

  • Pashminas: desde $15.000.
  • Chales de guanaco: alrededor de $20.000.
  • Buzos de llama: $25.000.
  • Chales más finos: promoción de dos por $18.000.
  • Ruanas de alpaca: desde $20.000 (pequeños)

Durante la recorrida también se observaron mantas, ponchos, gorros y otras prendas confeccionadas con fibras típicas de la región, muchas de ellas elaboradas por artesanos locales.

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Una compra que muchos turistas no quieren dejar pasar

Mientras recorría los puestos, el móvil de TodoJujuy dialogó con turistas de distintas provincias que coincidieron en que recorrer los mercados artesanales forma parte de la experiencia de visitar la Quebrada.

Además de adquirir recuerdos para ellos, varios contaron que aprovechan el viaje para comprar regalos para familiares y amigos. "Llevamos algunos regalos. Me parece que compramos más regalos que cosas para nosotros", comentó una pareja de turistas de la provincia de Buenos Aires.

Otros visitantes se detenían especialmente a observar los buzos tejidos con lana de llama, una de las prendas más características del norte argentino.

¿Por qué las prendas artesanales suelen tener precios diferentes?

Los valores pueden variar considerablemente según el tipo de fibra utilizada y la técnica de elaboración.

Las prendas confeccionadas íntegramente con lana de llama o tejidas a mano suelen alcanzar precios mucho más elevados en tiendas especializadas, donde un sweater artesanal puede superar ampliamente los $180.000 y un poncho tejido en telar los $600.000, debido al trabajo manual y a la calidad de las fibras utilizadas.

En cambio, en los paseos comerciales y ferias de Humahuaca es posible encontrar opciones más accesibles, muchas de ellas elaboradas con mezclas de fibras o tejidos industriales inspirados en los diseños tradicionales, lo que permite que más turistas puedan llevarse un recuerdo de la Quebrada sin realizar un gran gasto.

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