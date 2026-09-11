Tarta arcoíris: la receta colorida y deliciosa que alegra cualquier reunión familiar.

La tarta arcoíris se caracteriza por presentar un interior formado por distintas capas de bizcocho, cada una con una tonalidad diferente y una textura ligera y aireada. Una vez preparados los pisos, se colocan uno sobre otro y se unen o cubren con una elaboración a base de crema de queso o nata. Seguí el paso a paso de esta receta y sorprendé en la mesa.
Para conseguir el efecto multicolor, el procedimiento requiere separar la preparación del bizcocho en varias partes antes de llevarla al horno. Cada porción se colorea con un tono distinto y, posteriormente, se hornea de manera individual para obtener las diferentes capas que componen el postre.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas
- Preparación: 1 hora
- Cocción: 1 hora (en tandas)
Ingredientes
- 400 g de harina de trigo
- 320 g de azúcar
- 240 g de manteca (a temperatura ambiente)
- 6 huevos L
- 250 ml de leche entera
- 2 sobres de levadura química
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- Colorantes alimentarios (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta)
- 500 g de queso crema
- 250 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
- 150 g de azúcar glas
- Virutas de azúcar (opcional)
Cómo hacer tarta arcoíris, paso a paso
- Lleva el horno a una temperatura de 180 ºC para que vaya tomando calor. Mientras tanto, forra con papel vegetal seis moldes de 18 cm de diámetro. Si solo dispones de un molde, puedes utilizarlo varias veces y cocinar cada capa por separado.
- Coloca la manteca junto con el azúcar en un recipiente amplio y bate ambos ingredientes hasta obtener una preparación ligera, aireada y de tono más claro.
- Incorpora los huevos de manera individual, asegurándote de integrar completamente cada uno antes de agregar el siguiente.
- Agrega la esencia o extracto de vainilla y remueve hasta que quede bien distribuida por toda la preparación.
- Pasa la harina y la levadura por un colador para eliminar posibles grumos. Después, incorpóralas poco a poco a la mezcla, intercalándolas con la leche y removiendo hasta conseguir una masa uniforme.
- Reparte la preparación resultante entre seis recipientes, procurando que todos reciban una cantidad similar para que las capas tengan un grosor parejo.
- Incorpora un tono de colorante distinto en cada bol y mezcla cuidadosamente hasta conseguir seis masas con colores definidos, vivos e intensos.
- Distribuye cada una de las masas coloreadas en el molde correspondiente y llévalas al horno durante aproximadamente 15 minutos. Para comprobar que cada bizcocho está listo, introduce un palillo en el centro: debe salir sin restos de masa.
- Una vez fuera del horno, espera a que los bizcochos se enfríen por completo antes de desmoldarlos o comenzar a trabajar con ellos.
- Prepara la cobertura batiendo primero la nata hasta que adquiera consistencia. Después, intégrala con el queso crema y el azúcar glas mediante movimientos suaves, procurando conservar su textura aireada.
- Para formar la tarta, coloca los bizcochos uno encima de otro siguiendo el orden de colores que prefieras. Extiende una capa de crema entre cada piso para unirlos.
- Utiliza el resto de la cobertura para recubrir tanto la superficie como los laterales del pastel. Como decoración final, puedes añadir virutas de azúcar en la cantidad que desees.
- Antes de llevarla a la mesa, deja reposar la tarta en el frigorífico durante un mínimo de dos horas. Este tiempo permitirá que las capas se estabilicen y que el conjunto adquiera mayor firmeza.
Recomendación: No armes la tarta mientras los bizcochos todavía estén tibios. Espera hasta que hayan alcanzado una temperatura completamente fría para evitar que los distintos colores se transfieran o se mezclen al añadir la crema.
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