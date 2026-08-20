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20 de agosto de 2026 - 16:47
Sociedad.

Tomates cherry al horno con salsa de yogur: una receta sabrosa para cualquier momento

Una preparación simple, saludable y llena de sabor, ideal para acompañar tostadas y disfrutar tanto en el desayuno como en una merienda o entrada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tomates cherry al horno con salsa de yogur: una receta sabrosa para cualquier momento.

Tomates cherry al horno con salsa de yogur: una receta sabrosa para cualquier momento.

El desayuno y la merienda ocupan un lugar importante en la rutina cotidiana y pueden convertirse en el momento perfecto para probar preparaciones distintas. Un claro ejemplo de esta propuesta son los tomates cherry al horno acompañados con salsa de yogur, una receta que sorprende por la combinación de los sabores.

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Su elaboración no requiere demasiadas complicaciones, por lo que se presenta como una alternativa original para incorporar a la primera comida del día.

Los tomates deben cocinarse al horno hasta alcanzar una textura bien blanda, momento en el que sus sabores se intensifican y quedan más concentrados. Como complemento, el yogur suma una consistencia delicada, cremosa y agradable que equilibra la preparación. Para disfrutarla en mejores condiciones, lo ideal es servirla inmediatamente después de su elaboración.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  • 400 g de tomates cherry
  • 200 g de yogur natural tipo griego
  • 1 diente de ajo pequeño
  • 1 ramita de romero fresco (opcional)
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • 1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional para terminar)
  • 1 chorrito de zumo de limón
  • Tostadas de pan (para acompañar)

Cómo hacer tomates cherry asados con salsa de yogur, paso a paso

  • Llevar el horno a una temperatura de 200 °C y dejar que se caliente previamente.
  • Higienizar los tomates cherry con abundante agua y, una vez limpios, partirlos en mitades.
  • Distribuir los tomates sobre una fuente o placa para horno. Incorporar el romero, el orégano, la sal, la pimienta y la mitad del aceite de oliva. Revolver todo con cuidado para que los condimentos y el aceite se integren de manera uniforme.
  • Cocinar los tomates en el horno durante unos 18 a 20 minutos, hasta que adquieran un tono dorado y presenten una ligera caramelización en su superficie.
  • Mientras los tomates se asan, preparar la salsa colocando el yogur en un recipiente junto con el ajo finamente rallado, una pequeña cantidad de sal, pimienta y jugo de limón. Integrar todos los ingredientes hasta conseguir una preparación cremosa y sin grumos.
  • Una vez retirados del horno, esperar unos minutos antes de utilizar los tomates, permitiendo que bajen un poco su temperatura para evitar que el calor derrita la salsa al momento de servir.
  • Cubrir la base de una fuente o plato amplio con la salsa de yogur, distribuyéndola de manera pareja.
  • Finalmente, disponer los tomates asados sobre la crema, procurando repartirlos uniformemente por toda la superficie.
  • Finalizar la preparación distribuyendo por encima el aceite de oliva que quedó reservado. Para intensificar la combinación de sabores, de manera opcional se puede incorporar un pequeño hilo de miel o sirope, aportando un toque dulce que contraste con el resto de los ingredientes.
  • Llevar a la mesa junto con tostadas de pan bien crocantes, ideales para acompañar y disfrutar la salsa y los tomates asados.

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