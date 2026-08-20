Tomates cherry al horno con salsa de yogur: una receta sabrosa para cualquier momento.

El desayuno y la merienda ocupan un lugar importante en la rutina cotidiana y pueden convertirse en el momento perfecto para probar preparaciones distintas. Un claro ejemplo de esta propuesta son los tomates cherry al horno acompañados con salsa de yogur, una receta que sorprende por la combinación de los sabores.
Su elaboración no requiere demasiadas complicaciones, por lo que se presenta como una alternativa original para incorporar a la primera comida del día.
Los tomates deben cocinarse al horno hasta alcanzar una textura bien blanda, momento en el que sus sabores se intensifican y quedan más concentrados. Como complemento, el yogur suma una consistencia delicada, cremosa y agradable que equilibra la preparación. Para disfrutarla en mejores condiciones, lo ideal es servirla inmediatamente después de su elaboración.
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