Más de 20.000 personas ya se anotaron para acompañar al papa León XIV en Argentina

Se postularon más de 20.000 personas para la visita del papa León XIV a la Argentina.

En solo 20 días , la convocatoria para colaborar como voluntario en la visita del papa León XIV a la Argentina ya reunió a 20.000 personas. La iniciativa fue promovida por la Conferencia Episcopal con el objetivo de conformar un grupo de personas que participe en el acompañamiento de las distintas actividades programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján .

Quienes estén interesados en formar parte del operativo podrán completar el formulario hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 . El trámite de inscripción se encuentra disponible de manera online a través del sitio oficial del Episcopado.

La convocatoria está dirigida a argentinos y personas residentes en el país que tengan entre 18 y 65 años al momento de cumplir los requisitos establecidos, tomando como fecha de referencia el 8 de octubre de 2026 . Una vez que finalice el período de preinscripción, la organización avanzará con el proceso de selección de los postulantes y posteriormente comenzará con las capacitaciones obligatorias previstas para quienes sean elegidos.

Para completar la inscripción , los postulantes deberán proporcionar distintos datos requeridos por la organización. Entre ellos se encuentran la información personal y de contacto , la actividad u ocupación que desarrollan, el manejo de inglés, italiano y portugués , la disponibilidad para cumplir con las tareas y la indicación de si cuentan con alguna discapacidad .

Como parte del procedimiento, quienes quieran participar también tendrán que aceptar y firmar un compromiso, una vez que hayan leído las condiciones generales establecidas para el programa de voluntariado.

Desde la Conferencia Episcopal señalaron que completar el formulario de preinscripción no implica ser seleccionado automáticamente como voluntario. La conformación del equipo estará sujeta a los requerimientos de la organización y tendrá en cuenta tanto el perfil de cada persona como su disponibilidad para cumplir con las tareas asignadas.

Hoy se estrenó la canción oficial para la visita del papa León XIV en el país.

Además, determinadas funciones podrían demandar que los voluntarios comiencen a colaborar antes de la fecha prevista para el evento.

Quienes finalmente sean elegidos para integrar el equipo tendrán que asistir de manera obligatoria a las capacitaciones previstas. Durante su participación, deberán ajustarse a los protocolos establecidos, preservar la confidencialidad de los datos e información a los que tengan acceso y seguir las instrucciones impartidas por las personas encargadas de coordinar las distintas tareas.

Visita del Papa León XIV: ¿Qué perfil se buscan para los voluntarios?

De acuerdo con los criterios establecidos por la organización, quienes sean seleccionados deberán entender su participación como “un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás”, y desempeñar sus funciones con responsabilidad, sencillez, entusiasmo y una actitud de compromiso. Asimismo, se plantea que todas las labores, independientemente de que tengan mayor o menor visibilidad, “se realice con el mismo compromiso y que los voluntarios transmitan acogida, respeto, paciencia, cercanía y fraternidad”.

La organización también precisó que formar parte del voluntariado no significa necesariamente estar junto al papa ni acceder a sectores exclusivos. Una parte importante de las funciones tendrá lugar en áreas alejadas de los puntos principales donde se desarrollen las actividades.

Papa León XIV

En ese sentido, remarcaron que “el sentido del voluntariado estará en servir donde la organización lo requiera, con generosidad y fidelidad”.

Por otra parte, se tendrá especialmente en cuenta la predisposición para adaptarse, la flexibilidad y la capacidad de trabajar de manera conjunta, debido a que durante la visita podrían modificarse las tareas asignadas, los horarios o incluso los lugares en los que cada voluntario deba prestar servicio. A lo largo de todo este proceso, la organización aseguró que brindará acompañamiento y contención a las personas que integren el equipo.

Voluntario, solidario y sin remuneración

La incorporación al operativo será de carácter voluntario, solidario y sin ningún tipo de remuneración. La participación no establecerá un vínculo laboral ni otorgará derecho a percibir un pago. Además, cada integrante deberá utilizar de forma adecuada tanto su acreditación como los elementos que le sean entregados, y desempeñarse respetando en todo momento la organización y las funciones establecidas.

Desde la entidad señalaron que “en todas las circunstancias, se espera que el voluntario procure vivir su servicio de manera coherente con los valores del Evangelio, haciendo de la humildad, la comunión y la esperanza el sello de su participación”.