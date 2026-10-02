Jorge García Cuerva, sobre la Argentina que encontrará León XIV: "Una sociedad dividida"

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina comienza a despertar distintas expectativas dentro de la Iglesia del país. Luego de celebrar una misa en la Catedral Metropolitana , el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó el escenario que encontrará el Pontífice y afirmó que se topará con “una Argentina en crisis y dividida por la grieta”.

A pocos días de celebrarse la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján , García Cuerva relacionó la movilización religiosa que tendrá lugar este fin de semana con el viaje apostólico del Pontífice, programado para noviembre.

De acuerdo con lo expresado por el arzobispo, el recorrido hasta la Basílica funcionará como un momento de preparación espiritual de cara a la recepción del Papa. Para esta edición se prevé la participación de más de un millón de peregrinos , además de un dispositivo especial que contará con miles de voluntarios y el acompañamiento de autoridades de los diferentes niveles del Estado.

Durante una conversación con periodistas de TN, García Cuerva se refirió al contexto que recibirá a León XIV durante su visita al país y describió un panorama atravesado por profundas divisiones: “ Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”. En ese sentido, el arzobispo advirtió que las diferencias y el enfrentamiento en los ámbitos político y social terminan repercutiendo directamente sobre la vida diaria de los argentinos.

El referente de la Iglesia porteña profundizó su diagnóstico al señalar que el país atraviesa un escenario marcado por los enfrentamientos y la falta de tolerancia: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, expresó.

Además, García Cuerva puso el foco en una problemática que, según sus palabras, se mantiene desde hace décadas y continúa afectando a la sociedad. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, recordó el arzobispo al relatar una conversación que tuvo con su abuelo.

Pese a describir un panorama complejo, el arzobispo destacó que todavía existe en la sociedad argentina el deseo de superar las dificultades y seguir avanzando. En ese sentido, sostuvo que el país “No baja los brazos”, una expresión con la que se refirió a la actitud de quienes serán parte de la peregrinación y aguardan la visita del Papa como una oportunidad para reencontrarse, renovar la fe y mirar hacia el futuro.