El Gobierno confirmó el feriado nacional por la visita del papa León XIV

El Ejecutivo confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio argentino , en el marco de la visita del papa León XIV , quien estará en el país del 8 al 11 de noviembre . A su vez, se establecieron otros dos feriados con alcance local: el martes 10 para Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires , y el miércoles 11 para la provincia de Buenos Aires .

Personas. Abel Pintos fue el elegido para cantarle al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

La disposición fue formalizada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 , cuya publicación en el Boletín Oficial se concretó este lunes.

Desde el Gobierno explicaron que la llegada del pontífice representa un acontecimiento de “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” . También señalaron que el cronograma de actividades contemplado para esos días reunirá a fieles y visitantes provenientes tanto de la Argentina como del exterior en diferentes puntos del territorio nacional.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que el desarrollo de las distintas actividades y el traslado de las personas implicarán un refuerzo en materia de seguridad, organización logística y control del tránsito . Según se explicó, la dinámica propia de un día normal de trabajo, clases y actividad comercial podría dificultar la puesta en marcha de estas medidas.

Cómo quedan los feriados por la visita del papa León XIV

La disposición oficial contempla un cronograma de tres días seguidos, aunque con una aplicación diferente según cada jurisdicción.

Durante el lunes 9 de noviembre, el feriado tendrá vigencia en todo el territorio nacional. Al día siguiente, martes 10, alcanzará solamente a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, el miércoles 11, la jornada no laborable se limitará a la provincia de Buenos Aires.

Se confirmó la agenda del Papa León XIV en Argentina.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires habían pedido que se establecieran feriados de carácter local debido a los requerimientos de seguridad, planificación, logística y ordenamiento del tránsito que implicará la visita.

El texto de la normativa también especifica que la disposición tendrá efecto sobre los organismos, reparticiones y actividades que se encuentran bajo jurisdicción nacional y que desarrollan sus funciones dentro de esas jurisdicciones.

La distribución de los días no laborables fue definida en línea con el cronograma oficial anunciado por la Santa Sede. El lunes 9, León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires y Claypole; el martes 10 se trasladará a Córdoba; y el miércoles 11 presidirá una misa en Luján antes de dirigirse al aeropuerto de Ezeiza, desde donde continuará su viaje hacia Lima.

El operativo especial que prepara el Gobierno para la visita del Papa

Junto con la definición de los días no laborables, el DNU dispuso la conformación de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el objetivo de organizar y articular los distintos aspectos de la visita oficial.

Entre sus responsabilidades estará la coordinación de cuestiones relacionadas con logística, infraestructura, seguridad, atención de emergencias, protocolo, vínculos institucionales y contrataciones, requeridas para llevar adelante el conjunto de actividades programadas.

Visita del papa León XIV a Argentina

El nuevo organismo estará integrado por un coordinador ejecutivo, acompañado por distintas áreas encargadas de atender aspectos específicos como logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo, relaciones institucionales y asesoramiento jurídico.

Dentro de sus atribuciones también se contempla gestionar y articular la provisión de espacios, medios de transporte, materiales, herramientas informáticas y servicios indispensables para concretar el operativo previsto.

Un trabajo de manera conjunta

En lo referido a la seguridad, el sector encargado de esta tarea deberá trabajar de manera conjunta con las autoridades correspondientes para asegurar una respuesta adecuada ante posibles emergencias y establecer mecanismos de prevención y resguardo.

Además, deberá mantener una coordinación permanente con distintos organismos nacionales para abordar los aspectos migratorios, aeroportuarios y de defensa relacionados con el movimiento de las personas que participen de las diferentes actividades, tanto durante su ingreso como al momento de su salida del país.

El área encargada del protocolo tendrá entre sus responsabilidades la planificación y el desarrollo de encuentros, actos y compromisos oficiales, institucionales y protocolares incluidos en la agenda que el Pontífice cumplirá durante su estadía en la Argentina.

El papa León XIV vendrá a Argentina.

La Unidad Ejecutora funcionará por un período de hasta 12 meses y quedará bajo la conducción de un funcionario que tendrá rango de secretario y realizará su labor ad honorem. Por su parte, quienes ocupen las distintas coordinaciones contarán con jerarquía de subsecretario y desempeñarán esas funciones sin percibir una remuneración adicional por el cargo.

Asimismo, quien esté al frente de la Unidad Ejecutora contará con atribuciones para habilitar procesos de contratación, validar los pliegos correspondientes, resolver adjudicaciones, autorizar gastos, disponer pagos y realizar desembolsos relacionados de manera directa con la organización de la visita, sin importar el monto involucrado, siempre dentro del marco establecido por el régimen general de contrataciones públicas.