Una avioneta se estrelló en Córdoba con cinco ocupantes: dos menores resultaron heridos

Este domingo, alrededor de las 13.30 , cinco ocupantes — tres mayores y dos menores — quedaron atrapados entre los restos de una avioneta luego de que la aeronave se estrellara contra un sector de monte ubicado en el sur de la ciudad de Córdoba.

Se trata de una Piper Comanche 250 , identificada con la matrícula LV-GSG, que terminó precipitándose en un área de abundante vegetación cercana a la avenida Ciudad de Valparaíso , a la altura del kilómetro 9,5, en las cercanías del aeródromo situado en el barrio Coronel Olmedo .

Las cinco personas que viajaban en la aeronave lograron sobrevivir al accidente , aunque terminaron heridos y tuvieron que ser derivadas a diferentes centros de salud de la capital cordobesa.

Así fue el desesperante rescate de las cinco personas que viajaban en la avioneta que cayó cerca de avenida Ciudad de Valparaíso La Policía de Córdoba difundió el video del operativo. Dos menores fueron trasladados al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron… pic.twitter.com/qsitrr0ypy

De acuerdo con lo señalado por fuentes vinculadas a la investigación, fueron los vecinos de la zona quienes dieron el primer aviso sobre el episodio, luego de comunicarse con la Policía para informar que una avioneta se había precipitado sobre el monte .

Entre las primeras personas en llegar al lugar, incluso antes del arribo de los equipos de emergencia, estuvieron Ezequiel y Lucas Asoli. Los dos jóvenes se encontraban transitando por las inmediaciones cuando sus familiares les comunicaron lo que había sucedido. Inmediatamente, ingresaron al sector de monte y comenzaron a avanzar siguiendo los gritos de uno de los menores.

“Nos metimos en el medio del monte, un nene nos contestó gritando y nos guiamos por eso. Cuando llegamos, encontramos a un nene arriba de un ala, con la cabeza cortada”, contaron los hermanos Asoli durante una entrevista con colegas de Cadena 3.

La difícil tarea para retirar a los ocupantes de la avioneta

Llegar hasta el sitio del accidente no resultó sencillo debido a las características del terreno. La zona de monte, sumada a la abundante vegetación nativa, complicó el avance de los vecinos y de los servicios de emergencia hasta el lugar donde había quedado el fuselaje. De acuerdo con los testimonios recogidos, la avioneta se desplazó aproximadamente 50 metros entre la vegetación antes de terminar impactando contra un árbol.

Las tareas de rescate también requirieron intervenir la estructura de la aeronave: para poder extraer al piloto del interior, fue necesario quitar el techo de la cabina. “Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco”, señalaron los hermanos Asoli al mismo medio.

Las tareas de rescate estuvieron a cargo de agentes de la Policía, integrantes de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y profesionales del servicio de emergencias 107. Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar del accidente, los dos menores fueron llevados conscientes al Hospital de Niños, donde permanecieron internados.

En cuanto a los tres mayores, presentaban distintas lesiones, entre ellas un posible brazo fracturado, heridas cortantes en la cabeza y diversos traumatismos. Todos fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Por ahora, las autoridades no difundieron información oficial sobre la evolución de ninguno de los cinco ocupantes.

Qué se sabe sobre el avión y las causas que se investigan

La Piper Comanche 250 corresponde a un modelo monomotor de ala baja que cuenta con un sistema de tren de aterrizaje retráctil y una configuración homologada para cuatro pasajeros. La presencia de cinco ocupantes en el vuelo constituye, por ese motivo, uno de los aspectos que deberá ser esclarecido durante la investigación.

Desde los primeros minutos posteriores al accidente, algunos vecinos mencionaron como posible explicación una falla mecánica. No obstante, hasta el momento no existe una determinación oficial acerca de qué provocó la caída de la aeronave.

Respecto de la investigación judicial, el expediente fue abierto inicialmente ante una fiscalía provincial que se encontraba de turno. Debido a que el hecho corresponde a un accidente aéreo, el caso deberá posteriormente quedar bajo la órbita de la fiscalía federal que resulte competente.

El análisis de los motivos y las circunstancias que derivaron en el accidente será realizado por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). Por el momento, el área donde ocurrió el siniestro continúa delimitada y bajo vigilancia de la Policía provincial, a la espera de que comiencen los procedimientos y estudios periciales correspondientes.