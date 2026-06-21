Tragedia en Bolivia: seis muertos tras la caída de una avioneta militar en Cochabamba

Se cayó una avioneta en Bolivia

Una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló este domingo en una zona montañosa del departamento de Cochabamba. Como consecuencia del accidente murieron seis personas, entre ellas cuatro militares y dos civiles. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

La avioneta siniestrada era una Cessna FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Según informó la institución militar, la aeronave cumplía una misión de “apoyo de acción cívica” cuando se perdió el contacto con los servicios de tránsito aéreo.

Horas después, equipos de búsqueda localizaron los restos de la aeronave en el sector de Cerro Sayari, en el centro del país. El Ministerio de Defensa confirmó que los seis ocupantes fallecieron en el lugar del accidente. Entre las víctimas había cuatro militares y dos civiles que participaban de la misión.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Investigan las causas del accidente Tras confirmarse la tragedia, la Fuerza Aérea Boliviana y las autoridades competentes iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave. Por el momento no se informó si existieron problemas mecánicos o si las condiciones climáticas pudieron influir en el accidente. El Ministerio de Defensa expresó su pesar por lo ocurrido y envió condolencias a los familiares de las víctimas. El hecho se produjo en medio de una jornada marcada por tensiones sociales en Bolivia, donde las Fuerzas Armadas participaban de distintas tareas de apoyo y asistencia en el territorio.

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