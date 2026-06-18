Bolivia endurece su postura: no habrá amnistía y exige levantar los bloqueos

El Gobierno de Bolivia rechazó otorgar una amnistía general a las personas detenidas durante las protestas y sostuvo que el levantamiento de los bloqueos de rutas será una condición clave para retomar el diálogo con la Central Obrera Boliviana.
La postura fue expresada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien explicó que una comisión revisa la situación jurídica de los detenidos, pero descartó avanzar con una medida general de perdón para todos los arrestados durante las movilizaciones.
“Se hará un esfuerzo en términos de lo que se pueda y sea razonable, pero de ninguna manera se puede establecer una amnistía general como ellos proponen”, señaló el funcionario.
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El diálogo quedó trabado por los detenidos
Las conversaciones entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana entraron en un punto de tensión luego de que la organización sindical reclamara la liberación de las personas arrestadas durante las protestas y los operativos de desbloqueo.
Desde el Gobierno sostienen que cada caso debe ser evaluado de manera individual y que no corresponde aplicar una amnistía general, especialmente en un conflicto que incluyó cortes de rutas, enfrentamientos y daños en distintas regiones del país.
En ese marco, el Ejecutivo remarcó que la liberación de las carreteras es indispensable para avanzar en cualquier acuerdo.
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Más de 40 puntos de bloqueo en cinco departamentos
La Administradora Boliviana de Carreteras reportó más de 40 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos. La situación generó problemas en el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de pérdidas económicas en distintos sectores productivos.
El Gobierno boliviano afirmó que, si no prosperan los últimos intentos de diálogo, utilizará las atribuciones que le otorga la Constitución para restablecer la libre circulación.
rUTAS - BLOQUEOS- BOLIVIA
Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos
Una crisis que sigue abierta
El conflicto lleva 49 días y se convirtió en uno de los escenarios más complejos de los últimos años en Bolivia. Aunque el Ejecutivo reconoce que algunas demandas sociales son legítimas, insiste en que primero debe haber una tregua en las rutas.
La expectativa está puesta ahora en una respuesta formal de la dirigencia campesina a la convocatoria del Gobierno para abrir una mesa de diálogo enfocada en la pacificación del país.
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