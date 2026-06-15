lunes 15 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de junio de 2026 - 11:13
Mundo.

Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Las rutas bloqueadas en Bolivia dejaron a miles de transportistas atrapados, con frío, falta de alimentos, combustible y una situación cada vez más crítica.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Lee además
Crisis en Bolivia
Mundo.

Bolivia: nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía
Zofri Aguas Blancas - Imagen generada con inteligencia artificial 
Norte.

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

Embed - DRAMA EN BOLIVIA POR LOS BLOQUEOS: MUEREN DOS CHOFERES EN LAS RUTAS

El drama de los choferes varados en las rutas de Bolivia

El primer caso fue el de un conductor del transporte público que fue encontrado sin vida en un desvío hacia Oruro. Según la información difundida por medios bolivianos, el hombre había tomado una ruta alternativa por un bloqueo en la carretera Panamericana Oruro-Potosí y su vehículo terminó en una zona inestable.

El segundo conductor fue hallado el domingo dentro de la cabina de su camión, mientras permanecía varado por los bloqueos en la carretera Oruro-El Alto. Otros transportistas advirtieron que no respondía e intentaron asistirlo, pero luego se confirmó su fallecimiento. Las causas deberán ser determinadas por las autoridades.

Una crisis que ya golpea a miles

La situación expone el costado más duro de los bloqueos: choferes que pasan días enteros en la ruta, lejos de sus familias, con bajas temperaturas, poca comida, falta de agua y sin certezas sobre cuándo podrán seguir viaje. Para muchos, la cabina dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en un espacio de resistencia.

De acuerdo con los reportes locales, más de 5 mil transportistas continúan varados y se registran más de 80 cortes de ruta a nivel nacional. El conflicto ya lleva alrededor de 45 días en sus puntos más críticos y afecta el abastecimiento, la circulación y la vida cotidiana en distintas regiones de Bolivia.

El reclamo y el límite humano

Los bloqueos forman parte de una crisis política y social que atraviesa Bolivia, con protestas de distintos sectores y reclamos contra el gobierno. Sin embargo, cada día de interrupción también multiplica el daño sobre trabajadores, familias, pacientes, comerciantes y personas que necesitan trasladarse por razones urgentes.

En ese escenario, las muertes de los conductores vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: hasta dónde puede llegar una protesta cuando en el medio quedan atrapadas vidas humanas. La investigación deberá establecer responsabilidades, pero el impacto ya es evidente en las rutas, donde la espera también puede ser una forma silenciosa de peligro.

Lo más importante

  • Dos conductores fueron hallados sin vida en medio de los bloqueos de rutas en Bolivia.
  • Los casos fueron reportados en zonas vinculadas a Oruro y la carretera Oruro-El Alto.
  • Los hechos se conocieron entre el jueves 12 y el domingo 14 de junio.
  • Más de 5 mil transportistas varados, más de 80 cortes y una crisis humanitaria creciente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bolivia: nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía

De las chalanas a las primeras marcas: cómo sería la Zofri de la frontera de Argentina y Bolivia

Aguinaldo, fin de semana largo y cambio favorable: lo que mueve la frontera de Salta con Bolivia

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

"Miguel Ángel Coria no es un caso más": la Legislatura hizo dos pedidos de informe a Bolivia

Lo que se lee ahora
la frontera de salta con bolivia podria tener una zofri: quien podra comprar y que se vendera
Comercio.

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.
Mundial.

Mundial 2026: Jujuy alentará a la Selección en Ciudad Cultural

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros video
Tragedia.

Brasil: Gaspi y otro argentino murieron en el choque de helicópteros

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá
Comercio.

La frontera de Salta con Bolivia podría tener una Zofri: quién podrá comprar y qué se venderá

Abuso sexual (foto ilustrativa).
Flagelo.

Jujuy, entre las provincias con mayor tasa de delitos contra la integridad sexual

Chocaron helicópteros en Brasil y hay seis muertos
Tragedia.

Chocaron helicópteros en Brasil y hay seis muertos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel