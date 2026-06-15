Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

Dos conductores fueron hallados sin vida en Bolivia, entre el jueves 12 y el domingo 14 de junio, en medio de los bloqueos de rutas que mantienen varados a miles de transportistas en distintos puntos del país. Los casos profundizan la preocupación por el impacto humano de un conflicto que ya lleva varias semanas.

Embed - DRAMA EN BOLIVIA POR LOS BLOQUEOS: MUEREN DOS CHOFERES EN LAS RUTAS El drama de los choferes varados en las rutas de Bolivia El primer caso fue el de un conductor del transporte público que fue encontrado sin vida en un desvío hacia Oruro. Según la información difundida por medios bolivianos, el hombre había tomado una ruta alternativa por un bloqueo en la carretera Panamericana Oruro-Potosí y su vehículo terminó en una zona inestable.

El segundo conductor fue hallado el domingo dentro de la cabina de su camión, mientras permanecía varado por los bloqueos en la carretera Oruro-El Alto. Otros transportistas advirtieron que no respondía e intentaron asistirlo, pero luego se confirmó su fallecimiento. Las causas deberán ser determinadas por las autoridades.

Una crisis que ya golpea a miles La situación expone el costado más duro de los bloqueos: choferes que pasan días enteros en la ruta, lejos de sus familias, con bajas temperaturas, poca comida, falta de agua y sin certezas sobre cuándo podrán seguir viaje. Para muchos, la cabina dejó de ser un lugar de trabajo y se convirtió en un espacio de resistencia.

De acuerdo con los reportes locales, más de 5 mil transportistas continúan varados y se registran más de 80 cortes de ruta a nivel nacional. El conflicto ya lleva alrededor de 45 días en sus puntos más críticos y afecta el abastecimiento, la circulación y la vida cotidiana en distintas regiones de Bolivia. El reclamo y el límite humano Los bloqueos forman parte de una crisis política y social que atraviesa Bolivia, con protestas de distintos sectores y reclamos contra el gobierno. Sin embargo, cada día de interrupción también multiplica el daño sobre trabajadores, familias, pacientes, comerciantes y personas que necesitan trasladarse por razones urgentes. En ese escenario, las muertes de los conductores vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: hasta dónde puede llegar una protesta cuando en el medio quedan atrapadas vidas humanas. La investigación deberá establecer responsabilidades, pero el impacto ya es evidente en las rutas, donde la espera también puede ser una forma silenciosa de peligro. Lo más importante D os conductores fueron hallados sin vida en medio de los bloqueos de rutas en Bolivia.

os conductores fueron hallados sin vida en medio de los bloqueos de rutas en Bolivia. L os casos fueron reportados en zonas vinculadas a Oruro y la carretera Oruro-El Alto.

os casos fueron reportados en zonas vinculadas a Oruro y la carretera Oruro-El Alto. L os hechos se conocieron entre el jueves 12 y el domingo 14 de junio.

os hechos se conocieron entre el jueves 12 y el domingo 14 de junio. Más de 5 mil transportistas varados, más de 80 cortes y una crisis humanitaria creciente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







