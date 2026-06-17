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17 de junio de 2026 - 20:48
Mundo.

Bolivia: Rodrigo Paz abrió el diálogo con los sectores obreros y llamó a la reconciliación nacional

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió a la Central Obrera Boliviana con un llamado a la reconciliación nacional para superar la crisis.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rodrigo Paz denunció una mafia internacional de combustibles con conexiones en cuatro países (Reuters)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este miércoles con la Central Obrera Boliviana (COB) con el eje puesto en una reconciliación nacional, la pacificación y la construcción de acuerdos para superar la crisis que atraviesa el país tras semanas de movilizaciones y bloqueos.

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Hoy inicia un espacio de reconciliación”, afirmó el mandatario al inicio de la reunión que se realizó en el Banco Central de Bolivia (BCB), en la que participaron el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, su directiva y ministros de Estado.

El presidente boliviano Rodrigo Paz.

Aquello que se vaya a debatir se debate abiertamente”, señaló Paz al reconocer que existen demandas previas de los sectores movilizados y la necesidad de construir confianza entre las partes.

Reconciliación es una palabra central; es fundamental cómo los bolivianos nos reencontramos y nos reconciliamos”, agregó el Presidente.

Conflicto en toda Bolivia

Rodrigo Paz afirmó que el conflicto afectó a todo el país y no solo a las regiones donde se concentran los bloqueos. “Sufre tanto la región que está bloqueada como la que no puede sacar su producción”, sostuvo.

rUTAS - BLOQUEOS- BOLIVIA
Bloqueos en Bolivia: dos choferes murieron en medio de los bloqueos

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El Presidente dijo además que la convocatoria al diálogo busca atender la demanda de la población de poner fin al conflicto social, “el mensaje y la mano extendida no es para generar confrontación; es para generar lo que el país está buscando: diálogo y reconciliación”.

Construcción de consensos

Paz pidió también respetar la pluralidad de criterios y trabajar en la construcción de consensos. “Hay que construir patria y aceptar diversas formas de pensamiento”, afirmó y sostuvo que “de a poco hay que ir pacificando este momento”.

El mandatario expresó su solidaridad con los sectores más afectados por la crisis y aseguró que el Gobierno acudió al encuentro con propuestas concretas. “Al más necesitado le daremos la mano para salir adelante. Nosotros tenemos un plan y estamos dispuestos a debatir”.

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