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8 de junio de 2026 - 20:24
Mundo.

Bolivia: Paz promulgó la Ley de Estados de Excepción

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que hará cumplir la Constitución ante intentos de desestabilización y advirtió que combatirá al narcotráfico.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia&nbsp;

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia 

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz promulgó este lunes la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción y lanzó una dura advertencia a grupos vinculados al narcotráfico y la violencia, al asegurar que su gobierno actuará con firmeza para preservar el orden democrático y la seguridad del país.

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Rodrigo Paz

Durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, Rodrigo Paz, acompañado por autoridades del gabinete nacional, el alto mando militar y policial sostuvo que la nueva normativa busca proteger a la población frente a amenazas que pongan en riesgo la estabilidad institucional.

Defender a las grandes mayorías

“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías frente a aquellos que quieren atacar e irrumpir este proceso democrático. Reitero el diálogo siempre, pero a los violentos y narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, afirmó.

La Paz lleva 30 días aislada con escasez crítica de alimentos y oxígeno hospitalario.
Bolivia

Bolivia

En su discurso, Paz cuestionó la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico en distintas regiones del occidente boliviano y remarcó que el desarrollo del país no puede depender de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Ley de Estados de Excepción

La Ley 1740 fue aprobada por la Asamblea Legislativa luego de su tratamiento en el Senado y posterior sanción en la Cámara de Diputados. La norma establece el marco legal para la declaración de estados de excepción en casos de amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.

Crisis en Bolivia
Crisis en Bolivia

Crisis en Bolivia

Entre sus principales disposiciones, autoriza la participación de las Fuerzas Armadas cuando la Policía Boliviana sea superada por las circunstancias, fija una duración máxima de 90 días para estas medidas extraordinarias y prevé la posibilidad de una prórroga con autorización legislativa.

Medidas económicas y sanitarias

Además de la promulgación de la ley, el presidente anunció una serie de medidas económicas complementarias destinadas a aliviar la situación de distintos sectores. Entre ellas se encuentran la reprogramación inmediata de deudas en todo el país, la creación de un fondo de garantía para el transporte y un fondo solidario para pacientes con cáncer y enfermedades renales.

Según explicó, este último será financiado con aportes provenientes de los salarios del presidente y de los ministros de Estado, como parte de una política de asistencia social orientada a los sectores más vulnerables.

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