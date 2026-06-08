Situación en Bolivia: más de 80 bloqueos en las rutas y hay desabastecimiento

Bolivia comenzó una nueva semana marcada por una creciente conflictividad social y política . Con más de 80 puntos de bloqueo distribuidos en distintos departamentos del país, las principales rutas permanecen interrumpidas y el impacto ya se siente en los mercados, donde escasean algunos productos y los precios registran aumentos que generan preocupación entre la población.

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Mientras los cortes de ruta continúan expandiéndose, crece la presión sobre el presidente Rodrigo Paz para que promulgue la ley que regula los estados de excepción, una herramienta que distintos sectores consideran necesaria para enfrentar la crisis.

Según el último informe de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los bloqueos afectan a seis departamentos del país: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

La situación más compleja se registra en Cochabamba, donde se contabilizan 24 puntos de bloqueo, convirtiéndose en el departamento con mayor cantidad de cortes.

Sin embargo, el impacto más severo se observa en La Paz, donde varias de las principales rutas que conectan con el interior del país y con la frontera peruana permanecen interrumpidas, dificultando el transporte de mercancías y el tránsito de pasajeros.

Las restricciones también afectan a sectores productivos, empresas de transporte y miles de viajeros que permanecen varados en distintos puntos de la red vial.

El desabastecimiento comienza a sentirse en los mercados

Uno de los efectos más visibles de la crisis es la reducción en el ingreso de alimentos a los principales centros urbanos.

En distintos mercados de La Paz y otras ciudades comenzaron a registrarse faltantes de algunos productos básicos, mientras que comerciantes y consumidores advierten sobre incrementos en los precios debido a la menor oferta.

La incertidumbre sobre cuánto tiempo podrían prolongarse los bloqueos genera preocupación entre las familias, que observan cómo el costo de algunos alimentos aumenta día tras día.

Analistas locales advierten que, si la situación se extiende durante varios días más, el impacto económico podría profundizarse y afectar a más sectores de la población.

La ley de estados de excepción suma presión política

En medio del escenario de tensión, el debate político se concentra ahora en la ley que regula los estados de excepción.

Durante el fin de semana, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la normativa, pero todavía resta la promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz para que entre plenamente en vigencia.

La demora generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos que consideran urgente contar con herramientas legales para afrontar la crisis.

Uno de los más críticos fue el diputado Carlos Alarcón, integrante de la alianza Unidad, quien pidió públicamente al mandatario que avance con la promulgación de la norma.

Según sostuvo, la situación que atraviesan La Paz y El Alto requiere respuestas inmediatas ante el nivel de conflictividad que afecta a la población.

El Gobierno aún no define los próximos pasos

Hasta el domingo, el Ejecutivo todavía no había convocado al gabinete para analizar la posible promulgación de la ley.

Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, quien señaló que el presidente aún no había reunido a sus ministros para debatir la medida.

La falta de definiciones mantiene la incertidumbre sobre cuál será la estrategia oficial para enfrentar los bloqueos y restablecer la circulación en las principales carreteras del país.

Un conflicto sin señales de solución inmediata

Mientras continúan los pedidos de diálogo entre los distintos actores involucrados, las negociaciones todavía no logran avanzar de manera concreta.

La persistencia de los cortes, el impacto sobre el abastecimiento y la creciente presión política reflejan la complejidad de una crisis que, por el momento, parece lejos de encontrar una salida rápida.

Con más de 80 bloqueos activos y miles de personas afectadas por las restricciones al tránsito, Bolivia enfrenta una semana decisiva en la que las decisiones del Gobierno podrían resultar determinantes para intentar descomprimir uno de los escenarios de mayor tensión de los últimos meses.