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15 de junio de 2026 - 17:20
Mundo.

Bolivia impidió el ingreso de diputados argentinos y expulsó a una comitiva

Una misión argentina de derechos humanos denunció que fue retenida y expulsada de Bolivia cuando buscaba relevar la situación social del país.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Bolivia impidió el ingreso de legisladores argentinos en el Aeropuerto de El Alto.

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El episodio generó tensión diplomática y política, ya que la misión había viajado con el objetivo de relevar denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que atraviesa Bolivia desde hace varias semanas. La delegación tenía previsto mantener reuniones con organizaciones obreras, campesinas, de mujeres y de pueblos originarios, para luego elaborar un informe que sería presentado ante organismos internacionales.

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Qué pasó con los diputados argentinos en Bolivia

Según indicaron desde la comitiva, el grupo había ingresado primero por Santa Cruz de la Sierra y luego se trasladó hacia La Paz. Allí, en el aeropuerto internacional de El Alto, las autoridades migratorias habrían retenido la documentación de algunos integrantes y les habrían impedido continuar con las actividades previstas.

El presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, denunció públicamente que Juan Marino había viajado invitado para participar de una actividad vinculada a la Asamblea Plurinacional de Bolivia y que fue retenido cuando ya había realizado los trámites migratorios correspondientes. Además, pidió la intervención de las autoridades consulares argentinas para garantizar su libertad e integridad física.

También formaba parte de la delegación Vanina Biasi, legisladora porteña del Frente de Izquierda, quien sostuvo que el operativo fue arbitrario y que buscó impedir el trabajo de observación de la misión. Desde la comitiva señalaron, además, que uno de sus integrantes fue separado del grupo durante el procedimiento, aunque luego pudo reencontrarse con el resto.

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La respuesta de Bolivia

Desde el Gobierno boliviano dieron otra versión de los hechos. A través del Ministerio de Gobierno, indicaron que la Dirección de Migración impidió el ingreso de la delegación porque, durante los controles, se detectó un incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisión y permanencia en el país.

Las autoridades bolivianas sostuvieron que hubo inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades que la comitiva había anunciado públicamente. También remarcaron que cualquier persona extranjera debe cumplir con las normas migratorias vigentes y que una invitación de legisladores o instituciones no reemplaza esos requisitos.

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La medida se da en medio de un clima de fuerte conflictividad social en Bolivia. La misión argentina había sido convocada por organizaciones sociales y sectores políticos que denuncian represión durante las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. En las últimas semanas, el conflicto incluyó bloqueos, enfrentamientos y cuestionamientos cruzados entre el oficialismo boliviano y sectores opositores.

Finalmente, la delegación argentina fue trasladada nuevamente hacia Santa Cruz y luego deportada hacia Ezeiza.

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