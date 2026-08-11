La inesperada visita de un lobo marino que sorprendió a una tripulación en Mar del Plata.

Un registro audiovisual tomado en las inmediaciones de Mar del Plata captó un episodio inesperado : un lobo marino ingresó al sector de descanso de un barco pesquero y sorprendió a los tripulantes con su particular comportamiento. Las imágenes no tardaron en difundirse ampliamente en las redes sociales y rápidamente se convirtieron en un fenómeno viral .

Redes sociales. Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales

En lugar de mostrarse inquieto o intentar escapar ante la presencia de las personas a bordo, el animal optó por instalarse cómodamente sobre una cucheta y quedarse allí recostado, completamente tranquilo y sin mostrar signos de preocupación .

Las imágenes empezaron a difundirse en distintas redes sociales después de que los propios integrantes de la tripulación publicaran el video del curioso episodio . En la grabación puede observarse al lobo marino dentro del área destinada al descanso de los marineros , recostado sobre una de las camas utilizadas a bordo .

El animal permaneció tendido con una de sus aletas apoyada y extendida sobre la cucheta , una particularidad que llamó especialmente la atención de los usuarios. La postura dio lugar a numerosas comparaciones y fue relacionada con la imagen de una persona que llega a descansar después de completar una extensa jornada laboral .

“Se nos metió un lobo marino adentro del camarote”, comentó uno de los integrantes de la tripulación mientras registraba con su celular la inesperada visita. Instantes después, otro de los marineros reaccionó ante la escena y sumó una frase que también quedó registrada en el video compartido en TikTok por el usuario @cessar075: “Mirá cómo duerme”.

El video generó repercusión en redes sociales

La particular situación rápidamente comenzó a multiplicarse en las redes sociales y alcanzó una enorme repercusión en TikTok, donde el video ya supera las 10 millones de reproducciones. En los comentarios, los usuarios aprovecharon la singular postura del animal y su inesperada aparición en el camarote para dejar todo tipo de bromas y ocurrencias.

“El lobo marino: ‘Apagá la luz bro’”, “Tenés que prender fuego ese colchón, no le sacás más el olor”, “Cómo le va a tener miedo al lobo marino si es bien bonito” y “Cerrame la puerta y arapgá la luz que ya es tarde”, son algunos de los comentarios en la publicación.

El acercamiento de lobos marinos a las embarcaciones pesqueras es una situación habitual en el litoral de Mar del Plata, por lo que el episodio no representa un acontecimiento excepcional.

Estos animales suelen desplazarse detrás de los barcos para alimentarse de restos de pescado y otros descartes que terminan en el agua durante las labores de procesamiento. Este comportamiento permite entender por qué es frecuente encontrarlos cerca de las zonas portuarias y de la flota pesquera.

Durante el episodio, el lobo marino permaneció tranquilo y no evidenció rechazo ni malestar ante la cercanía de los integrantes de la tripulación. El vínculo entre estos mamíferos y las embarcaciones dedicadas a la pesca tiene una extensa historia en el puerto de la ciudad, donde es habitual que los animales aparezcan como parte del paisaje cotidiano asociado al ingreso, salida y circulación de los barcos.