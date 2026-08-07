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7 de agosto de 2026 - 08:27
Sociedad.

Canceló su boda en la puerta de la iglesia, plantó a su novio y el momento se viralizó en redes

La joven rompió en llanto frente a su pareja y a su padre antes de la ceremonia. La escena generó sorpresa y debate entre los usuarios de redes sociales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Canceló su boda en la puerta de la iglesia, plantó a su novio y el momento se viralizó en redes.

Canceló su boda en la puerta de la iglesia, plantó a su novio y el momento se viralizó en redes.

La boda de casamiento es un evento que suele asociarse a la emoción y recuerdos especiales, aunque a veces el desenlace puede tomar un rumbo inesperado y alejarse del final feliz. En los últimos días, la localidad de Chone (Ecuador), quedó en el centro de una situación digna de una película: un novio fue abandonado en la puerta de la iglesia.

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Todo sucedió luego de que una mujer resolviera suspender su boda cuando se encontraba a pocos pasos de llegar al altar. La decisión sorprendió por completo a su pareja y dejó desconcertados a los numerosos invitados que presenciaban el momento.

La situación quedó registrada por los celulares de algunas personas que se encontraban en el lugar y que presenciaron con sorpresa el inesperado desenlace en plena calle. En los videos que luego comenzaron a difundirse a través de las redes sociales, se puede ver a la joven visiblemente afectada, llorando mientras intenta comunicarle a su padre y a quien iba a convertirse en su esposo que no podía continuar con la ceremonia, ya que nunca había experimentado un sentimiento verdadero hacia él.

De acuerdo con el audio que se difundió ampliamente en distintas plataformas digitales, la mujer expresó una declaración contundente que terminó por impedir la concreción del matrimonio. En medio de la situación y visiblemente alterada, manifestó a los gritos en la vía pública: “Yo no me quiero casar. Yo no amo a Diego. ¡Yo no te amo!”.

Luego de escuchar la inesperada revelación, el novio trató de convencerla para que reconsiderara su decisión y evitar una situación aún más incómoda frente a todos los presentes. El padre de la joven también intervino con la intención de calmar los ánimos y controlar el difícil momento.

A pesar de los intentos por detenerla, la mujer mantuvo firme su postura y rechazó por completo la posibilidad de ingresar al templo. Dominada por la desesperación, terminó desplomándose en el suelo y, poco después, sorprendió a todos al detener un taxi que circulaba por la zona, subir al vehículo y abandonar rápidamente el lugar.

Profundamente afectado por la situación y por la forma en que terminó el compromiso, el joven no pudo ocultar su enojo ante la decisión de la mujer de abandonar la boda en ese preciso momento. Antes de que las imágenes del episodio comenzaran a difundirse masivamente, expresó un fuerte reclamo cargado de dolor: “No te lo voy a perdonar, esto que me hiciste, no te lo voy a perdonar”.

Reacción en redes

Como era previsible, las imágenes del episodio generaron una gran cantidad de comentarios en las plataformas digitales y dieron lugar a un amplio intercambio de opiniones. Mientras algunos usuarios mostraron empatía y trataron de comprender la decisión de la joven, otros cuestionaron duramente su accionar.

Mientras algunos usuarios de internet defendieron la determinación de la joven y consideraron que era mejor detener la ceremonia antes que iniciar una relación matrimonial basada en la ausencia de sentimientos, muchos otros criticaron el momento elegido para comunicar su decisión.

Quienes cuestionaron su actitud señalaron que hacerlo apenas unos minutos antes del casamiento implicó una situación de gran exposición para todos los presentes, además de representar una importante pérdida económica debido a los gastos asumidos por ambas familias para preparar el evento.

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