viernes 16 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 07:05
Redes sociales.

Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales

Con actitud alegre y mucha energía, los chicos detuvieron la pesca, cantaron y terminaron ayudando a liberar al pez, lo que los hizo viral en redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales.

Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales.

Temprano en la mañana en Mar del Plata, la rutina pacífica de la costa se vio alterada por un hecho inesperado que pronto se volvió viral en las redes sociales. Un grupo de jóvenes, aún animados al salir de bailar, se topó con un pescador que se encontraba solo junto con su caña y disfrutando de la serenidad del mar.

Lee además
La dueña tuvo que pagar las expensas y todos los gastos durante dos años.
Redes sociales.

Historia viral: tuvo que desalojar a su amiga por mala inquilina y perdió una fortuna
Les pidieron pintar la pileta y terminaron destruyéndola.
Redes sociales.

Confusión viral: les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola

La diferencia entre ambos mundos quedó clara de inmediato. Los jóvenes, todavía llenos de energía y alegría tras una noche de fiesta, notaron que el pescador estaba justo en el momento decisivo para atrapar un pez.

El video de la pesca en Mar del Plata superó el millón de visualizaciones y generó cientos de comentarios en redes sociales.

Un encuentro inesperado frente al mar

Sin pensarlo, se acercaron y empezaron a animarlo a voz en cuello, convirtiendo la escena en una especie de hinchada improvisada. Según la descripción que acompañaba el video viral, el hombre solo buscaba un rato de tranquilidad, pero de repente se vio rodeado de chicos entusiastas que no escatimaron cánticos ni vítores.

Los gritos y canciones rápidamente elevaron la intensidad del momento. Al estilo de una hinchada, los jóvenes corearon: “Sacá el pescado la p... que lo parió, sacá el pescado la p... que lo parió”, mientras el pescador forcejeaba con su captura. Lejos de generar tensión, la escena se volvió festiva y cómplice. Poco después, los cánticos viraron hacia un pegajoso “Surubí, surubí”, creando un ambiente tan inesperado como divertido frente al mar.

Salían de bailar en Mar del Plata, se encontraron con un pescador solitario y armaron una divertida hinchada.

La situación dio un giro inesperado cuando el pez, a punto de salir del agua, se quedó atorado entre unas piedras. El pescador, que luchaba con todas sus fuerzas, se vio en un apuro inesperado. Lejos de limitarse a mirar, dos de los jóvenes se animaron a colaborar y se acercaron para prestarle ayuda. Entre risas y esfuerzo compartido, lograron desencajarlo de su trampa, y el hombre finalmente pudo levantarlo, cumpliendo su objetivo que había empezado solo.

Trabajo en equipo y risas para rescatar la captura

La situación dio un giro inesperado cuando el pez, a punto de ser retirado del agua, quedó atrapado entre unas piedras. El hombre que pescaba, que había tirado con todas sus fuerzas, se vio en un momento delicado. Sin quedarse como simples observadores, dos de los jóvenes se acercaron para brindar su ayuda. Entre risas y trabajo en equipo, lograron despejar al pez de su obstáculo, y el pescador finalmente pudo levantarlo, cumpliendo así la meta que había iniciado solo.

La emoción se desató de inmediato. Los jóvenes rompieron en aplausos y multiplicaron la algarabía con el conocido cántico “Dale campeón, dale campeón”, recreando la euforia de un triunfo deportivo. El pescador, que al principio se mostraba desconcertado y algo incómodo por la repentina compañía, terminó contagiándose del entusiasmo del grupo.

De la playa a las redes: la viralidad del momento

La anécdota continuó más allá de la playa. Las imágenes que registraron todo lo ocurrido se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales. Entre las respuestas más destacadas, se pudieron leer expresiones como: “Recién estamos en enero y ya tenemos el video del año” y “Jajaja pobre el señor, él quería estar tranquilo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Historia viral: tuvo que desalojar a su amiga por mala inquilina y perdió una fortuna

Confusión viral: les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola

"Lo que pido me lo compra": el video viral en TikTok de una hija y su papá en el súper

El increíble y simple truco viral de TikTok para sacar las cucarachas de tu casa

Olvídate de la lengua de suegra y el potus: 5 plantas que enfrían y renuevan el aire de tu hogar

Lo que se lee ahora
Empanadas con llajua.
¡Que rico!

La receta para hacer llajua picante para empanadas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres video
Preocupante.

Crece la alerta en Jujuy por reiteradas estafas con falsos alquileres

Comisaría de El Chingo. video
Investigación.

Muerte en la Comisaría de El Chingo: imputaron a cuatro policías

Japón ya sanciona el acoso olfativo y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura video
Análisis.

Japón ya sanciona el "acoso olfativo" y un sociólogo jujeño analiza qué dice de nuestra cultura

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: Ese colegio me dio todo video
Dedicación.

La huella del profe Alancay y una despedida que conmovió al Comercial 1: "Ese colegio me dio todo"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel