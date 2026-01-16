Interrumpieron a un pescador en Mar del Plata con un canto al salir de bailar y son virales.

Temprano en la mañana en Mar del Plata , la rutina pacífica de la costa se vio alterada por un hecho inesperado que pronto se volvió viral en las redes sociales . Un grupo de jóvenes , aún animados al salir de bailar , se topó con un pescador que se encontraba solo junto con su caña y disfrutando de la serenidad del mar.

La diferencia entre ambos mundos quedó clara de inmediato. Los jóvenes, todavía llenos de energía y alegría tras una noche de fiesta, notaron que el pescador estaba justo en el momento decisivo para atrapar un pez.

Sin pensarlo, se acercaron y empezaron a animarlo a voz en cuello , convirtiendo la escena en una especie de hinchada improvisada . Según la descripción que acompañaba el video viral , el hombre solo buscaba un rato de tranquilidad, pero de repente se vio rodeado de chicos entusiastas que no escatimaron cánticos ni vítores .

El video de la pesca en Mar del Plata superó el millón de visualizaciones y generó cientos de comentarios en redes sociales.

Los gritos y canciones rápidamente elevaron la intensidad del momento. Al estilo de una hinchada , los jóvenes corearon: “Sacá el pescado la p... que lo parió, sacá el pescado la p... que lo parió” , mientras el pescador forcejeaba con su captura. Lejos de generar tensión, la escena se volvió festiva y cómplice . Poco después, los cánticos viraron hacia un pegajoso “ Surubí, surubí ”, creando un ambiente tan inesperado como divertido frente al mar.

La situación dio un giro inesperado cuando el pez, a punto de salir del agua, se quedó atorado entre unas piedras. El pescador, que luchaba con todas sus fuerzas, se vio en un apuro inesperado. Lejos de limitarse a mirar, dos de los jóvenes se animaron a colaborar y se acercaron para prestarle ayuda. Entre risas y esfuerzo compartido, lograron desencajarlo de su trampa, y el hombre finalmente pudo levantarlo, cumpliendo su objetivo que había empezado solo.

La emoción se desató de inmediato. Los jóvenes rompieron en aplausos y multiplicaron la algarabía con el conocido cántico “Dale campeón, dale campeón”, recreando la euforia de un triunfo deportivo. El pescador, que al principio se mostraba desconcertado y algo incómodo por la repentina compañía, terminó contagiándose del entusiasmo del grupo.

De la playa a las redes: la viralidad del momento

La anécdota continuó más allá de la playa. Las imágenes que registraron todo lo ocurrido se viralizaron rápidamente en las plataformas digitales. Entre las respuestas más destacadas, se pudieron leer expresiones como: “Recién estamos en enero y ya tenemos el video del año” y “Jajaja pobre el señor, él quería estar tranquilo”.