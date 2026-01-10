sábado 10 de enero de 2026

10 de enero de 2026 - 08:54
Redes sociales.

Confusión viral: les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola

Haber entendido "quitar" en lugar de "pintar" fue lo que derivó en la destrucción de esta pileta. El hecho desató risas y asombro en las redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Les pidieron pintar la pileta y terminaron destruyéndola.

Les pidieron "pintar" la pileta y terminaron destruyéndola.

Un malentendido durante los trabajos en una propiedad transformó una rutina de mantenimiento en un suceso viral, generando sorpresa y carcajadas en internet. El incidente se produjo cuando, debido a una confusión, el personal encargado destruyó totalmente una pileta de fibra, cuando en realidad la intención de la dueña era simplemente pintarla.

El malentendido se originó porque los empleados confundieron la instrucción de “repintar” con la de “quitar” la pileta, provocando un desastre que pronto se volvió viral y llamó la atención de millones de internautas.

Un malentendido durante una tarea de mantenimiento terminó con una piscina transformada en escombros.

Confusión en la obra: de pintar la pileta a destruirla

El episodio ocurrió durante la mañana, cuando el equipo ya había reducido la pileta a ruinas. Fue entonces que la propietaria se comunicó por teléfono para preguntar cómo avanzaba el trabajo de pintura.

El asombro se apoderó de todos los presentes, que no podían comprender cómo, en lugar de una pileta renovada, lo único que quedaba era el hueco vacío y restos de material. Entre la tensión y las risas nerviosas que provocó la situación, uno de los obreros decidió grabar un video para dejar constancia del absurdo suceso.

Mientras filmaba, el trabajador narró los hechos con voz incrédula: “Estamos todos desconcertados gente, siendo las 9 de la mañana, acá en la obra ya rompimos la pileta de fibra y me acaba de llamar la señora, la propietaria y me preguntó cómo vamos con la pintura de la pileta de fibra”.

Debían repintar la pileta y entendieron retirar.

El hombre aclaró que la intención original de la dueña era únicamente repintar la pileta, pero que la interpretación equivocada del equipo terminó en su destrucción total. “Díganme cómo solucionamos este problema. Hubo falta de comunicación”, cerró, reflejando el desconcierto generalizado.

Un viral inesperado: risas y comentarios en internet

El clip, publicado en TikTok se volvió rápidamente viral en la web. En solo tres días, la grabación alcanzó más de 8 millones de reproducciones, superó los 205 mil “me gusta” y provocó más de 12 mil comentarios de internautas de distintas partes del país. La plataforma se llenó de mensajes que combinaban humor, asombro y solidaridad tanto hacia la dueña de la casa como hacia los obreros.

Las respuestas de los usuarios se multiplicaron rápidamente. Entre los comentarios más llamativos, algunos propusieron soluciones con humor, como: “Vayanse antes de que llegue la señora jajaja o “Llenen la pileta y listo jajaja”, mientras que otros mostraron empatía con la propietaria: “Noo pobre la señora”.

La difusión masiva del episodio evidenció cómo un simple error en el hogar puede transformarse en un fenómeno viral de alcance nacional, gracias a la velocidad con la que circula la información en las redes sociales.

El incidente no solo mostró cómo los errores de comunicación pueden generar problemas en el ámbito laboral, sino que también puso de relieve el poder de las redes sociales para convertir situaciones comunes en hechos de rápida difusión y visibilidad masiva.

