Avanzan las obras en la pileta del Parque San Martín: los detalles

Las obras de puesta en valor de la Pileta del Parque San Martín “Guillermo Poma” avanzan a buen ritmo y se encuentran en su etapa final, según informaron autoridades municipales, que adelantaron que el espacio será habilitado en el corto plazo para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.

Avanzan las obras en la pileta del Parque San Martín: los detalles Los trabajos realizados permitieron renovar integralmente sectores clave del predio, como los vestuarios, áreas de circulación y accesos, además de adecuar la infraestructura a las normativas actuales de accesibilidad, lo que permitirá que personas con discapacidad puedan utilizar las instalaciones con mayor comodidad y seguridad.

En paralelo, se incorporaron mejoras tecnológicas, como un nuevo sistema de iluminación y equipamiento para optimizar el funcionamiento del natatorio, así como tareas de mantenimiento general que permitirán su uso tanto en temporada estival como durante el resto del año.

Embed - Avanzan obras de refuncionalización del Natatorio Municipal "Guillermo Poma" Desde el municipio también destacaron que el proyecto fue ampliado respecto a la planificación inicial, con el objetivo de recuperar la posibilidad de realizar actividades competitivas y brindar mayor confort a los usuarios. En los próximos días se prevé avanzar con el llenado de la pileta y la coordinación de la agenda de actividades.

La renovación del lugar forma parte de una política de fortalecimiento de los espacios públicos, orientada a promover el encuentro social, el deporte y la recreación, especialmente para niños, jóvenes y familias que utilizan la tradicional pileta del Parque San Martín.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.