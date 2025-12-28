domingo 28 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de diciembre de 2025 - 11:46
Jujuy

Avanzan las obras en la pileta del Parque San Martín: los detalles

Los trabajos realizados permitieron renovar integralmente sectores clave del predio en la tradicional pileta del Parque San Martín .

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Avanzan las obras en la pileta del Parque San Martín: los detalles

Avanzan las obras en la pileta del Parque San Martín: los detalles

Las obras de puesta en valor de la Pileta del Parque San Martín “Guillermo Poma” avanzan a buen ritmo y se encuentran en su etapa final, según informaron autoridades municipales, que adelantaron que el espacio será habilitado en el corto plazo para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.

Lee además
Celebración del Díadel Niño en el Parque San Martín (Foto ilustrativa)
Festejo.

Realizarán un mega festejo por el Día del Niño en el Parque San Martín: cuándo es
Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín
Celebración.

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Avanzan las obras en la pileta del Parque San Martín: los detalles

Los trabajos realizados permitieron renovar integralmente sectores clave del predio, como los vestuarios, áreas de circulación y accesos, además de adecuar la infraestructura a las normativas actuales de accesibilidad, lo que permitirá que personas con discapacidad puedan utilizar las instalaciones con mayor comodidad y seguridad.

En paralelo, se incorporaron mejoras tecnológicas, como un nuevo sistema de iluminación y equipamiento para optimizar el funcionamiento del natatorio, así como tareas de mantenimiento general que permitirán su uso tanto en temporada estival como durante el resto del año.

Embed - Avanzan obras de refuncionalización del Natatorio Municipal "Guillermo Poma"

Desde el municipio también destacaron que el proyecto fue ampliado respecto a la planificación inicial, con el objetivo de recuperar la posibilidad de realizar actividades competitivas y brindar mayor confort a los usuarios. En los próximos días se prevé avanzar con el llenado de la pileta y la coordinación de la agenda de actividades.

La renovación del lugar forma parte de una política de fortalecimiento de los espacios públicos, orientada a promover el encuentro social, el deporte y la recreación, especialmente para niños, jóvenes y familias que utilizan la tradicional pileta del Parque San Martín.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Realizarán un mega festejo por el Día del Niño en el Parque San Martín: cuándo es

Domingo de festejo y sorpresas por el Día del Niño en el Parque San Martín

Multitudinario festejo del Día del Niño en el Parque San Martín

Las más leídas

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada
Tránsito.

Ruta 52: piden extrema precaución en el km 50 por agua y sedimento en calzada

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas
Frontera.

Jama: cierre preventivo del complejo fronterizo por condiciones climáticas

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento
Tránsito.

Purmamarca: habilitaron la Ruta 52 tras tareas de mantenimiento

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias
Salta.

Volcó una chalana en el puerto de Bermejo por las fuertes lluvias

Por la turbiedad del agua, cuatro barrios de capital se verán afectaros en el servicio
Servicio.

Cuatro barrios se verán afectados en el servicio de Agua Potable por la turbiedad en el Rio Guerrero

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel