viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 19:54
Turismo.

El pueblo ideal para unas escapadas de verano: una pileta gigante, parrillas y espectáculos

Cada fin de semana de verano este lugar convoca a unas 10.000 personas que llegan para refrescarse y pasar el día rodeados de naturaleza.

viajes Todo Jujuy
viajes Todo Jujuy
El principal atractivo es el balneario El Edén.

El principal atractivo es el balneario El Edén.

Con la llegada del verano, los viajeros buscan escapadas que combinen contacto con la naturaleza, paz y opciones económicas. En Santa Fe, un pueblo poco conocido se destaca cada temporada gracias a un balneario único que convoca a miles de turistas. Agenda este destino para tus próximas escapadas.

Turismo.

Turismo.

Alejado de los polos más concurridos, este poblado ofrece amplias áreas verdes, propuestas de entretenimiento y la oportunidad de disfrutar una de las construcciones acuáticas más llamativas del país: una piscina de gran tamaño que se convirtió en emblema local y motor del desarrollo turístico de la zona.

Qué se puede hacer en Teodelina.

Dónde se ubica Teodelina

Teodelina se ubica en la zona sur de la provincia de Santa Fe, formando parte del departamento General López y a poca distancia del límite con Buenos Aires. Su cercanía a importantes ciudades la convirtió en un destino ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza y una escapada económica.

Rodeada de extensos campos, la localidad posee una ubicación privilegiada que permite un acceso rápido desde Rosario, Santa Fe capital y la provincia de Buenos Aires, lo que ha impulsado un aumento sostenido de turistas en los últimos años.

El principal atractivo es el balneario El Edén.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Teodelina?

El balneario El Edén se presenta como el principal imán turístico, destacándose por albergar la pileta más extensa del país, con 158 metros de largo y 50 de ancho, inaugurada en 1966. Durante los fines de semana de verano, unas 10.000 personas se acercan para refrescarse y disfrutar del día en contacto con la naturaleza.

Además de la magnitud de la piscina, el complejo ofrece espacios de camping, parrillas, canchas deportivas y un escenario donde se llevan a cabo shows y festivales que animan las noches. Esta combinación lo convierte en un destino muy elegido por familias y grupos de amigos.

Lejos de los centros más concurridos, este pueblo ofrece espacios verdes, actividades recreativas y la posibilidad de disfrutar una de las obras más llamativas del país.

Aledaño al balneario, la laguna El Chañar se presenta como un espacio ideal para recorrer la costanera con calma. La combinación de sombra, agua y tranquilidad transforma el lugar en un refugio perfecto para relajarse y desconectarse del ritmo cotidiano.

En el corazón del pueblo, la plaza central se extiende a lo largo de cuatro cuadras y está rodeada de comercios, pérgolas y senderos internos que invitan a pasear y disfrutar de la serenidad característica de los pueblos del interior de Santa Fe.

Teodelina.

Cómo ir hasta Teodelina

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede llegar siguiendo la Panamericana hasta enlazar con el ramal Pilar de la Ruta Nacional 8. A continuación, se continúa por la Ruta Provincial 50 hasta General Arenales y luego por la Ruta Provincial 65 hasta ingresar a Teodelina.

Embed

Quienes parten desde Rosario o la ciudad de Santa Fe también disponen de vías directas que facilitan un acceso rápido, transformando al pueblo en una opción ideal para escapadas breves durante los meses de verano.

