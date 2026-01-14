"Lo que pido me lo compra": el video viral en TikTok de una hija y su papá en el súper

Puso a prueba a su papá en el supermercado y el video sorprendió en las redes.

Los vínculos entre padres e hijos a menudo se construyen en torno a situaciones del día a día que, en ocasiones, terminan convirtiéndose en fenómenos virales . Esto fue lo que ocurrió con Carola , una usuaria de TikTok , quien compartió un video junto a su padre mientras recorrían un supermercado mayorista en las Sierras de Córdoba .

El clip , lejos de pasar desapercibido, capturó la atención de cientos de miles de usuarios , demostrando cómo gestos simples y cotidianos pueden convertirse en contenidos virales que conquistan las redes sociales .

En la grabación, Carola describe a su padre como un hombre dispuesto a cumplir todos sus caprichos durante la compra semanal . “ Amo venir al súper con mi papá porque nunca me dice que no, todo lo que le pido me lo compra, así que lo voy a poner a prueba ”, comenta al inicio, estableciendo de inmediato un ambiente relajado y lleno de complicidad que se mantiene a lo largo del video .

El contenido superó las 570 mil reproducciones y acumuló más de 110 mil 'me gusta', mostrando el impacto de la historia en la comunidad digital.

El clip sigue a Carola mientras recorre los pasillos , eligiendo productos con un aire casi retador , buscando verificar si su papá realmente mantiene esa generosidad sin límites . El primer momento cómico llega cuando toma dos paquetes de papas fritas y los deposita en el carrito , poniendo a prueba la paciencia y el buen humor de su acompañante .

El padre, sin decir una palabra, asiente con suavidad, mostrando su aprobación ante la elección de su hija. Este pequeño gesto, sencillo pero cargado de significado, se repetirá varias veces a lo largo del video y se convirtió en uno de los detalles más comentados por los usuarios.

La grabación sigue con Carola tomando un generoso trozo de jamón. Como en la escena anterior, lo coloca en el carrito y su padre, sin titubear, lo acomoda entre las demás compras, reafirmando nuevamente su apoyo y paciencia. La misma dinámica se repite con un bloque de queso, reforzando la complicidad entre ambos y consolidando la imagen de un padre que, lejos de establecer restricciones, disfruta de acompañar y consentir a su hija en cada uno de sus caprichos.

No obstante, el momento más sorprendente llega cuando Carola decide llevar al extremo la paciencia y generosidad de su padre. Sin previo aviso, toma un matafuegos y lo deposita en el carrito, desatando la reacción más comentada del video.

En esta ocasión, el padre muestra un gesto de asombro y ligera desconcertación, pero termina cediendo ante la ocurrencia de su hija y permite que el insólito artículo forme parte de la compra. La escena resulta divertida y refleja la confianza y complicidad que caracteriza la relación entre ambos.

El video tuvo un impacto inmediato. En pocos días, la publicación superó las 570 mil visualizaciones, acumulando más de 110 mil “me gusta” y generando más de 700 comentarios. Las reacciones no se limitaron a los elogios: muchos usuarios compartieron bromas, comentarios ingeniosos y reflexiones sobre la paciencia y actitud del padre.

Repercusiones en redes sociales por el video en TikTok

Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como: “Amo la reacción del padre jajaja“, ”Todos queremos un padre así" y “Qué lindo tener un papá así”, mensajes que muestran la empatía de la audiencia y cómo el video logra evocar recuerdos y emociones en quienes lo ven.

La repercusión viral de la grabación demuestra que los pequeños gestos familiares pueden trascender la intimidad del hogar y llegar a inspirar a miles en las redes sociales.

Aunque algunos usuarios cuestionaron si todo estaba planeado, para muchos la actitud del padre de Carola representa a un padre comprensivo y cercano, dispuesto a decir “sí” a cualquier capricho, incluso a los más inesperados o extravagantes.