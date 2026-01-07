Viral: El Kitu Díaz le pega a un empleado con la pelota en su presentación en el Guayaquil City

La presentación oficial de Damián Kitu Díaz como nuevo refuerzo de Guayaquil City no pasó desapercibida. Más allá de confirmar su regreso a la Liga Pro de Ecuador, el evento dejó una imagen que rápidamente se viralizó: un blooper protagonizado por el propio futbolista, que terminó golpeando accidentalmente a un empleado del club con una pelota durante el acto.

El mediocampista argentino, de 39 años, fue presentado ante una multitud que se dio cita en el estadio Christian Benítez, marcando así su retorno al fútbol ecuatoriano tras un breve y accidentado paso por Banfield. Cerca de 3.000 personas acompañaron el evento, reflejando la expectativa que generó la llegada de uno de los nombres más importantes del mercado de pases.

El momento más comentado ocurrió cuando, tras la firma simbólica, Díaz intentó lanzar balones hacia la tribuna. El primer remate salió desviado y terminó impactando de lleno en un trabajador ubicado a un costado del campo. La reacción del público fue inmediata. El volante, visiblemente incómodo, completó el protocolo con un segundo disparo que sí llegó a la grada y luego esbozó una sonrisa para distender el ambiente.

En su mensaje ante los hinchas, Díaz destacó su vínculo con Guayaquil y con el país: “Gracias por venir y compartir este momento conmigo. Para mí es muy importante volver a Ecuador, es el país que amo y que elegí para vivir. Tengo dos hijos ecuatorianos y el amor siempre va a ser eterno. Ojalá dentro de la cancha pueda darles muchas alegrías”, expresó.

El rosarino también valoró el proyecto deportivo de Guayaquil City, conducido por Pool Gavilánez, y explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta. “Es un club que crece día a día, con un proyecto a largo plazo de formación y venta de jugadores. De acá han salido futbolistas muy importantes, algunos fueron compañeros míos y hoy están en la selección”, señaló.

Además, se mostró agradecido por el recibimiento y autocrítico respecto a su trayectoria: “No sé si me merezco tanto, pero siempre he tratado de respetar a la ciudad y al país. Estoy muy feliz y espero hacer las cosas bien”.

Contexto y desafío deportivo

Díaz regresa a la Liga Pro tras un año y cinco meses de ausencia, luego de su salida de Barcelona en agosto de 2024. En Banfield, su paso estuvo marcado por una fractura del maléolo externo de la pierna izquierda, que limitó su participación a ocho partidos, con un gol y una asistencia, antes de rescindir su contrato en junio de 2025.

Su llegada coincide con un momento clave para Guayaquil City, que ascendió a la Serie A tras consagrarse campeón de la Serie B en 2025. El club apuesta a la experiencia y jerarquía del argentino para consolidarse en la máxima categoría.

Gran parte del interés en Díaz se explica por su extenso y exitoso paso por Barcelona de Guayaquil, donde se transformó en una figura histórica: 347 partidos, 84 goles y 83 asistencias, además de tres títulos nacionales en 2012, 2016 y 2020.