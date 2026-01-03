sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 08:15
Redes sociales.

Historia viral: tuvo que desalojar a su amiga por mala inquilina y perdió una fortuna

Una vecina de Parque Patricios le había prestado su departamento a una amiga, pero la ocupante nunca pagó alquiler ni servicios y se negó a irse.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La dueña tuvo que pagar las expensas y todos los gastos durante dos años.

La dueña tuvo que pagar las expensas y todos los gastos durante dos años.

Un acto de generosidad se convirtió en una verdadera pesadilla económica y emocional para Rosa, vecina de Parque Patricios, quien había prestado su ayuda a una amiga en un momento complicado. Lo que empezó como un préstamo de corta duración terminó derivando en una ocupación ilegal de dos años y un juicio de desalojo.

El caso ganó notoriedad cuando el abogado Diego Proietti, conocido en redes sociales como @abogado_del_consumidor, publicó un video en TikTok mostrando el estado en el que quedó la propiedad tras recuperar la posesión.

Departamento destrozado en Parque Patricios.

“Miren lo que es esto. Así es como le dejaron el departamento a mi amiga después de habérselo prestado. Esta supuesta ‘amiga’ lo ocupó de forma gratuita: no pagó alquiler, no pagó expensas, ni la luz, ni el gas. Nada”, expresó con evidente indignación el abogado mientras recorría los ambientes dañados y desordenados.

En declaraciones con colegas de TN, Proietti calificó el episodio como “caótica y angustiante”. Según su relato, la ocupante no solo se negó a desalojar, sino que además recurrió a maniobras legales para retrasar el proceso judicial.

“Lo único que usó para defenderse en sede judicial fue inventar que en realidad había un alquiler, cosa que era totalmente falsa”, detalló el abogado.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por C5N (@c5n)

La mujer presentó supuestos comprobantes de transferencia que, al verificarse, solo correspondían a abonos parciales de expensas, pero ella trató de hacerlos pasar como pagos mensuales de renta. El juzgado rechazó ese argumento de manera categórica.

Lo que más impresionó a la propietaria fue la brutalidad con la que la vivienda fue devuelta. “Me pregunto con qué nivel de animosidad y maldad se puede manejar una persona. El único objetivo era causar daño. Tenés que tener mucho odio por dentro para dejar las cosas así”, afirmó Proietti en el video, donde se pueden ver daños en la estructura y acumulación de suciedad.

Un rojo financiero de millones de pesos

Más allá de los daños físicos en el inmueble, las consecuencias económicas para Rosa fueron tremendas. Al no poder habitar su propio departamento, se vio obligada a pagar un alquiler alternativo durante los dos años que duró el conflicto, con valores que actualmente rondan los $600.000 por mes.

Además, para evitar que el consorcio ejecutara la propiedad o perder los beneficios del plan Procrear—al cual sigue vinculada y cuya cuota continuó abonando—Rosa tuvo que hacerse cargo de las deudas acumuladas por la persona a quien había prestado su vivienda.

La dueña tuvo que pagar las expensas y todos los gastos durante dos años.

Rosita tuvo que pagar su alquiler, su expensa, la expensa de la ‘ocupa’, los servicios y la cuota de Procrear. Todo eso multiplicado por 24 meses”, precisó su abogado.

Haciendo un cálculo aproximado con los valores actuales, Proietti estimó que los gastos mensuales fijos — sumando alquileres, cuotas del crédito y expensas de alrededor de $250.000— alcanzaban casi los $2.000.000 por mes. “No es justo. Ella actuó de buena gente y le respondieron así, con alevosía”, añadió.

Después de un extenso litigio, Rosa consiguió volver a tomar posesión de su vivienda. Si bien el departamento todavía está en reparación por los daños sufridos, su entorno afirma que ahora “todo está mucho más calmo”.

