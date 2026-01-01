jueves 01 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de enero de 2026 - 20:59
Crítica.

Un jujeño subió un video irónico, le preguntaron cómo pagar y encendió el debate sobre los vendecursos

Arrancó con una parodia en redes sociales, recibió mensajes reales de personas que querían pagar y terminó abriendo un debate profundo sobre la plata fácil y la educación financiera.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Santiago Amat

Un video irónico sobre disciplina y éxito, y terminó desnudando cómo operan los cursos millonarios que prometen riqueza inmediata. La reflexión de Santiago, creador de contenido de Jujuy, sobre un fenómeno que crece en redes.

Lee además
La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video.
Redes sociales.

La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena
canta folklore con tres anos y se volvio viral en tiktok: viva jujuy, viva la puna
Redes Sociales.

Canta folklore con tres años y se volvió viral en TikTok: "Viva Jujuy, viva la Puna"

Lo que empezó como un video cargado de humor terminó convirtiéndose en un espejo incómodo de una realidad cada vez más frecuente en redes sociales. Santiago, un creador de contenido vinculado a finanzas y educación económica que vive en San Salvador de Jujuy, subió un clip donde ofrecía, en tono sarcástico, un curso de 5.000 dólares para alcanzar el "éxito personal". La sorpresa llegó cuando muchas personas le escribieron para inscribirse.

“Para mí era claramente humor, una parodia de lo que se ve todos los días scroleando. Pero hubo gente que me preguntó en serio cuándo empezaba el curso y cómo podía pagar”, contó Santiago a Canal 4 de Jujuy.

El video imitaba un formato conocido donde recomiendan rutinas de gimnasio, levantarse temprano, tomar agua, disciplina y frases motivacionales como receta infalible para “facturar”. Según explicó, ese es justamente el gancho que utilizan muchos vendedores de cursos caros.

“El mensaje que venden no es del todo malo, se trata de entrenar, ordenar hábitos, tener disciplina. El problema es cobrar fortunas por decirte cosas que ya sabés que tenés que hacer”, señaló el jujeño.

Para Santiago, el éxito del video revela algo más profundo que es la ansiedad social por progresar rápido y la baja tolerancia al proceso largo. “La gente está en un mal día, ve una promesa inmediata, hace clic y paga”, advirtió.

Lejos de posicionarse como gurú, Santiago cerró con una recomendación de tener pensamiento crítico. “No creas todo lo que ves en un video. Frená, hablalo con alguien, preguntate si realmente tiene sentido. Si vas a gastar plata, que sea en aprender una habilidad real que te sume valor”, remarcó.

Santiago Amat (1)
Publicación del jujeño Santiago Amat

Publicación del jujeño Santiago Amat

Educación financiera: una deuda pendiente en Argentina y en Jujuy

Desde su experiencia en el mundo del contenido financiero, Santiago remarcó que Argentina todavía está muy por detrás de otros países en materia de educación económica. “España, con una población similar, tiene cuatro veces más personas con conocimientos básicos de inversiones”, comparó.

Esta situación es el terreno fértil para que proliferen este tipo de negocios. “A la par de que crece el interés por las finanzas, también crecen las estafas disfrazadas de cursos”, sostuvo.

Embed - SANTIAGO AMAT

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena

Canta folklore con tres años y se volvió viral en TikTok: "Viva Jujuy, viva la Puna"

Egresó de una escuela técnica de Jujuy y ganó una beca para estudiar 4 años en Estados Unidos

El tirador jujeño que sorprendió al deporte local y sueña con los Juegos Olímpicos

El jujeño Bautista Federico pisa fuerte en Ciudad Voley a los 17 años

Las más leídas

Agustín Battaglia, es el Jujeño del Año
¡Felicidades!

Agustín Battaglia es el Jujeño del Año 2025

Calendario - Asuetos y Feriados | Archivo
Estatales.

Asueto en Jujuy: este viernes 2 de enero no habrá actividad en la administración pública

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia
Colectivos.

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Choque en cadena en Bárcena video
Jujuy.

Parte médico del choque en cadena en Bárcena: son seis los heridos y uno está en código rojo

Fuerte choque en Barcena sobre ruta 9  video
Siniestro vial.

Fuerte choque en la Cuesta de Bárcena deja a varias personas heridas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel