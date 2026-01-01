Un jujeño subió un video irónico, le preguntaron cómo pagar y encendió el debate sobre los vendecursos

Un video irónico sobre disciplina y éxito, y terminó desnudando cómo operan los cursos millonarios que prometen riqueza inmediata. La reflexión de Santiago, creador de contenido de Jujuy, sobre un fenómeno que crece en redes.

Redes sociales. La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena

Lo que empezó como un video cargado de humor terminó convirtiéndose en un espejo incómodo de una realidad cada vez más frecuente en redes sociales. Santiago, un creador de contenido vinculado a finanzas y educación económica que vive en San Salvador de Jujuy, subió un clip donde ofrecía, en tono sarcástico, un curso de 5.000 dólares para alcanzar el "éxito personal" . La sorpresa llegó cuando muchas personas le escribieron para inscribirse.

“Para mí era claramente humor, una parodia de lo que se ve todos los días scroleando. Pero hubo gente que me preguntó en serio cuándo empezaba el curso y cómo podía pagar” , contó Santiago a Canal 4 de Jujuy.

El video imitaba un formato conocido donde recomiendan rutinas de gimnasio, levantarse temprano, tomar agua, disciplina y frases motivacionales como receta infalible para “facturar”. Según explicó, ese es justamente el gancho que utilizan muchos vendedores de cursos caros.

“El mensaje que venden no es del todo malo, se trata de entrenar, ordenar hábitos, tener disciplina. El problema es cobrar fortunas por decirte cosas que ya sabés que tenés que hacer”, señaló el jujeño.

Para Santiago, el éxito del video revela algo más profundo que es la ansiedad social por progresar rápido y la baja tolerancia al proceso largo. “La gente está en un mal día, ve una promesa inmediata, hace clic y paga”, advirtió.

Lejos de posicionarse como gurú, Santiago cerró con una recomendación de tener pensamiento crítico. “No creas todo lo que ves en un video. Frená, hablalo con alguien, preguntate si realmente tiene sentido. Si vas a gastar plata, que sea en aprender una habilidad real que te sume valor”, remarcó.

Santiago Amat (1) Publicación del jujeño Santiago Amat

Educación financiera: una deuda pendiente en Argentina y en Jujuy

Desde su experiencia en el mundo del contenido financiero, Santiago remarcó que Argentina todavía está muy por detrás de otros países en materia de educación económica. “España, con una población similar, tiene cuatro veces más personas con conocimientos básicos de inversiones”, comparó.

Esta situación es el terreno fértil para que proliferen este tipo de negocios. “A la par de que crece el interés por las finanzas, también crecen las estafas disfrazadas de cursos”, sostuvo.