La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena

La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video.

Una nena se convirtió en protagonista de un episodio viral por un malentendido con su carta a Papá Noel. La pequeña había pedido recibir una máquina para hacer squishies (juguetes antiestrés de espuma), pero, por un error al interpretar su nota manuscrita, terminó recibiendo un regalo distinto.

El momento quedó registrado en video y se compartió a través de la cuenta de Instagram @yamilsantoro, difundiéndose rápidamente en varias plataformas. Esto provocó una ola de comentarios y reacciones de los usuarios, quienes se preguntaban qué había sucedido con el pedido original de la niña.

La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video y se viralizó tras el inesperado contenido del paquete. Una confusión con la carta a Papa Noel terminó en este video viral En las imágenes se puede ver a la nena desarrollando su regalo de Navidad con ilusión, solo para quedar sorprendida al descubrir que dentro del paquete no estaba el juguete que había pedido, sino una sandwichera, un artículo totalmente diferente a lo que esperaba bajo el árbol. El error parece haber surgido por la dificultad de interpretar la letra de su carta, generando así un regalo inesperado.

La Navidad dejó una divertida confusión en la casa del ex legislador porteño Yamil Santoro. El video se viralizó rápidamente, provocando comentarios llenos de humor y cientos de anécdotas similares en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron la publicación y contaron experiencias propias relacionadas con equivocaciones en pedidos navideños o cartas a Papá Noel.

Además, este incidente se sumó a la larga lista de relatos que, cada temporada, se difunden en internet cuando hechos cotidianos llaman la atención y se vuelven virales. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por aylen santoro (@aylensantoro) “Motivación para que mejore la letra el próximo año”, “En un par de años va a ser un tesoro ese regalo”, “Ese es uno de los mejores regalos que te pueden hacer. Recuerdo levantarme a las 3 de la mañana y hacerme un sandwich con jamón y queso a cada rato” y “Papá creo que le compro para comer sanguchitos calentitos hecho por la nena”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.