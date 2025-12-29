lunes 29 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de diciembre de 2025 - 17:11
Redes sociales.

La carta viral a Papá Noel: un pedido mal leído terminó en un regalo inesperado para una nena

Una nena quería un juguete, pero la confusión con su letra hizo que recibiera una sandwichera. El momento fue registrado en video y rápidamente se volvió viral.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video.

La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video.

Una nena se convirtió en protagonista de un episodio viral por un malentendido con su carta a Papá Noel. La pequeña había pedido recibir una máquina para hacer squishies (juguetes antiestrés de espuma), pero, por un error al interpretar su nota manuscrita, terminó recibiendo un regalo distinto.

Lee además
el volcan kilauea de hawai entro en erupcion en navidad
Mundo.

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad
Incendio en una casa de Alto Comedero
Dramático.

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

El momento quedó registrado en video y se compartió a través de la cuenta de Instagram @yamilsantoro, difundiéndose rápidamente en varias plataformas. Esto provocó una ola de comentarios y reacciones de los usuarios, quienes se preguntaban qué había sucedido con el pedido original de la niña.

La reacción de la niña al abrir su regalo navideño quedó registrada en video y se viralizó tras el inesperado contenido del paquete.

Una confusión con la carta a Papa Noel terminó en este video viral

En las imágenes se puede ver a la nena desarrollando su regalo de Navidad con ilusión, solo para quedar sorprendida al descubrir que dentro del paquete no estaba el juguete que había pedido, sino una sandwichera, un artículo totalmente diferente a lo que esperaba bajo el árbol. El error parece haber surgido por la dificultad de interpretar la letra de su carta, generando así un regalo inesperado.

La Navidad dejó una divertida confusión en la casa del ex legislador porteño Yamil Santoro.

El video se viralizó rápidamente, provocando comentarios llenos de humor y cientos de anécdotas similares en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron la publicación y contaron experiencias propias relacionadas con equivocaciones en pedidos navideños o cartas a Papá Noel.

Además, este incidente se sumó a la larga lista de relatos que, cada temporada, se difunden en internet cuando hechos cotidianos llaman la atención y se vuelven virales.

Embed

“Motivación para que mejore la letra el próximo año”, “En un par de años va a ser un tesoro ese regalo”, “Ese es uno de los mejores regalos que te pueden hacer. Recuerdo levantarme a las 3 de la mañana y hacerme un sandwich con jamón y queso a cada rato” y “Papá creo que le compro para comer sanguchitos calentitos hecho por la nena”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Bala perdida en Salta: una nena de 8 años resultó herida en Navidad

El truco definitivo y casero para eliminar las cucarachas este verano 2026

Ropa para usar en Año nuevo: qué significa cada color y qué atraés

Lo que se lee ahora
El truco definitivo y casero para eliminar las cucarachas este verano 2026
Hogar.

El truco definitivo y casero para eliminar las cucarachas este verano 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormentas en Jujuy. video
Lluvias.

¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy?

Alerta por tormentas.
Tiempo.

Toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas con viento y granizo

Pago de bono.
Pagos.

Este lunes acreditarán la primera cuota del Bono Extraordinario a docentes de Jornada Extendida

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río. video
Puna.

Dos camionetas fueron arrastradas por la crecida de un río en Jujuy

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy
Importante.

Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel