El volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura. El Kilauea reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. USGS mantuvo el nivel de alerta en WATCH/ORANGE “Erupción de Navidad”: el Kilauea despertó con impactantes chorros de lava

En esta navidad, una de las postales internacionales de las fiestas llegó desde Hawái: el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, volvió a mostrar su potencia con un nuevo pulso eruptivo en el área de cumbre, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad La actividad se registró como parte de la erupción “episódica” que el Kilauea mantiene desde fines de 2024. En el episodio más reciente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el evento coincidió casi “a un año exacto” del inicio del ciclo actual, y que las fuentes de lava se sostuvieron por cerca de seis horas, antes de frenarse durante la madrugada.

Aunque en reportes iniciales se habló de fuentes de alrededor de 122 metros (400 pies), el USGS detalló luego que se alcanzaron picos mayores: hasta 1.400 pies (425 metros) en el vent del sector sur, con actividad simultánea en otros puntos de emisión.

Volcan “Erupción de Navidad”: el Kilauea despertó con impactantes chorros de lava Volcán Kilauea, en modo espectáculo: lava, gases y las alertas que siguen vigentes en la isla grande Las autoridades remarcaron que el flujo de lava permanece confinado dentro de la caldera, específicamente en el cráter Halemaumau, en un área cerrada del parque nacional. Por eso, al menos por ahora, no hay viviendas amenazadas por la lava.

De todos modos, el USGS mantiene el volcán en nivel de alerta WATCH y el código de aviación en ORANGE, un indicador de que la actividad puede seguir reactivándose por episodios y requiere monitoreo constante. El principal peligro no siempre es la lava: el USGS advierte por altos niveles de gases volcánicos, en especial dióxido de azufre (SO), que puede generar la bruma conocida como vog (smog volcánico) y provocar molestias respiratorias según concentración y viento. Además, se alertó por el llamado “cabello de Pele”: hebras de vidrio volcánico producidas por el “fountaining” que pueden ser arrastradas a más de 15 kilómetros del cráter, junto con otros fragmentos volcánicos (tefra) que pueden caer en zonas cercanas dependiendo de las condiciones. volcán El Kilauea reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. USGS mantuvo el nivel de alerta en WATCH/ORANGE

