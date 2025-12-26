viernes 26 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de diciembre de 2025 - 09:02
Mundo.

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad

El volcán Kilauea en Hawái reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. No hay viviendas en riesgo, pero alertan por gases.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título (5)
El volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura.

El Kilauea reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. USGS mantuvo el nivel de alerta en WATCH/ORANGE

El Kilauea reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. USGS mantuvo el nivel de alerta en WATCH/ORANGE

“Erupción de Navidad”: el Kilauea despertó con impactantes chorros de lava

“Erupción de Navidad”: el Kilauea despertó con impactantes chorros de lava

Lee además
Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026
Mundo.

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026
Papa León XIV video
Sociedad.

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad

El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad

La actividad se registró como parte de la erupción “episódica” que el Kilauea mantiene desde fines de 2024. En el episodio más reciente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el evento coincidió casi “a un año exacto” del inicio del ciclo actual, y que las fuentes de lava se sostuvieron por cerca de seis horas, antes de frenarse durante la madrugada.

Aunque en reportes iniciales se habló de fuentes de alrededor de 122 metros (400 pies), el USGS detalló luego que se alcanzaron picos mayores: hasta 1.400 pies (425 metros) en el vent del sector sur, con actividad simultánea en otros puntos de emisión.

Volcan
“Erupción de Navidad”: el Kilauea despertó con impactantes chorros de lava

“Erupción de Navidad”: el Kilauea despertó con impactantes chorros de lava

Volcán Kilauea, en modo espectáculo: lava, gases y las alertas que siguen vigentes en la isla grande

Las autoridades remarcaron que el flujo de lava permanece confinado dentro de la caldera, específicamente en el cráter Halemaumau, en un área cerrada del parque nacional. Por eso, al menos por ahora, no hay viviendas amenazadas por la lava.

De todos modos, el USGS mantiene el volcán en nivel de alerta WATCH y el código de aviación en ORANGE, un indicador de que la actividad puede seguir reactivándose por episodios y requiere monitoreo constante.

El principal peligro no siempre es la lava: el USGS advierte por altos niveles de gases volcánicos, en especial dióxido de azufre (SO), que puede generar la bruma conocida como vog (smog volcánico) y provocar molestias respiratorias según concentración y viento.

Además, se alertó por el llamado “cabello de Pele”: hebras de vidrio volcánico producidas por el “fountaining” que pueden ser arrastradas a más de 15 kilómetros del cráter, junto con otros fragmentos volcánicos (tefra) que pueden caer en zonas cercanas dependiendo de las condiciones.

volcán
El Kilauea reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. USGS mantuvo el nivel de alerta en WATCH/ORANGE

El Kilauea reanudó su erupción con fuentes de lava y actividad confinada en su caldera. USGS mantuvo el nivel de alerta en WATCH/ORANGE

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Primer mensaje de Navidad de León XIV: condenó las guerras y puso el foco en Gaza y los refugiados

Bolivia confirmó los dos primeros casos de gripe H3N2

Unos padres hicieron elegir el nombre a su bebe con una app y fueron criticados en redes

El Papa León XIV pidió 24 horas de paz mundial por la Navidad

Lo que se lee ahora
Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026
Mundo.

Dinamarca se despide de las cartas: el correo estatal danés dejará de funcionar en 2026

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario
Cobros.

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Hinestroza anuncia su llegada a Boca Juniors con posteo bomba
Fútbol argentino.

Hinestroza anuncia su llegada a Boca Juniors con posteo bomba

Cuándo sale el último capítulo de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cómo será el final en Netflix video
Comienza el final

Cuándo sale el volumen 2 de Stranger Things 5: fecha, horario en Argentina y cuándo será el final

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel