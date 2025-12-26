El volcán Kilauea de Hawái entró en erupción en Navidad
La actividad se registró como parte de la erupción “episódica” que el Kilauea mantiene desde fines de 2024. En el episodio más reciente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el evento coincidió casi “a un año exacto” del inicio del ciclo actual, y que las fuentes de lava se sostuvieron por cerca de seis horas, antes de frenarse durante la madrugada.
Aunque en reportes iniciales se habló de fuentes de alrededor de 122 metros (400 pies), el USGS detalló luego que se alcanzaron picos mayores: hasta 1.400 pies (425 metros) en el vent del sector sur, con actividad simultánea en otros puntos de emisión.
Volcán Kilauea, en modo espectáculo: lava, gases y las alertas que siguen vigentes en la isla grande
Las autoridades remarcaron que el flujo de lava permanece confinado dentro de la caldera, específicamente en el cráter Halemaumau, en un área cerrada del parque nacional. Por eso, al menos por ahora, no hay viviendas amenazadas por la lava.
De todos modos, el USGS mantiene el volcán en nivel de alerta WATCH y el código de aviación en ORANGE, un indicador de que la actividad puede seguir reactivándose por episodios y requiere monitoreo constante.
El principal peligro no siempre es la lava: el USGS advierte por altos niveles de gases volcánicos, en especial dióxido de azufre (SO), que puede generar la bruma conocida como vog (smog volcánico) y provocar molestias respiratorias según concentración y viento.
Además, se alertó por el llamado “cabello de Pele”: hebras de vidrio volcánico producidas por el “fountaining” que pueden ser arrastradas a más de 15 kilómetros del cráter, junto con otros fragmentos volcánicos (tefra) que pueden caer en zonas cercanas dependiendo de las condiciones.