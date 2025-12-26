Bala perdida en Salta: una nena de 8 años resultó herida en Navidad

Según relataron sus familiares, las niñas estaban jugando con normalidad cuando, de repente, una de ellas comenzó a gritar de dolor. Al salir de la habitación, la menor estaba llorando y muy asustada, con una lesión detrás de la oreja y otra en uno de sus brazos. En ese momento, la familia no comprendía qué había ocurrido.
El proyectil apareció recién a la mañana
Con el correr de las horas, la escena tomó forma; al día siguiente, mientras limpiaban la habitación, los familiares encontraron el proyectil. Al revisar el techo, detectaron un orificio cuya trayectoria coincidía con el lugar donde estaba la nena, reforzando la hipótesis de que la bala ingresó desde el exterior, desde un punto todavía indeterminado.
A pesar del susto, la menor no habría sufrido heridas de gravedad, aunque el impacto emocional fue fuerte. “Anoche cayó este proyectil sobre la casa de mi papá y recién esta mañana nos dimos cuenta”, expresaron en una publicación difundida por Radio Güemes.
Qué se sabe de la causa de la bala perdida en Salta
El caso busca esclarecer de dónde salió el disparo y quién lo efectuó. En ese marco, El Tribuno indicó que, consultadas por el hecho, fuentes policiales no lo confirmaron al menos hasta la tarde de ese jueves.