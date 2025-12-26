viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 11:33
Orán.

Bala perdida en Salta: una nena de 8 años resultó herida en Navidad

En Orán, una bala perdida atravesó el techo de chapa de una vivienda e hirió a una nena de 8 años. El proyectil fue hallado horas después en la habitación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La menor está en terapia intensiva y todavía no fue operada, el disparo ocurrió durante la Nochebuena en Villa Sarmiento. La Justicia analiza cámaras.
Según relataron sus familiares, las niñas estaban jugando con normalidad cuando, de repente, una de ellas comenzó a gritar de dolor. Al salir de la habitación, la menor estaba llorando y muy asustada, con una lesión detrás de la oreja y otra en uno de sus brazos. En ese momento, la familia no comprendía qué había ocurrido.

bala perdida
El proyectil apareció recién a la mañana

Con el correr de las horas, la escena tomó forma; al día siguiente, mientras limpiaban la habitación, los familiares encontraron el proyectil. Al revisar el techo, detectaron un orificio cuya trayectoria coincidía con el lugar donde estaba la nena, reforzando la hipótesis de que la bala ingresó desde el exterior, desde un punto todavía indeterminado.

A pesar del susto, la menor no habría sufrido heridas de gravedad, aunque el impacto emocional fue fuerte. “Anoche cayó este proyectil sobre la casa de mi papá y recién esta mañana nos dimos cuenta”, expresaron en una publicación difundida por Radio Güemes.

Qué se sabe de la causa de la bala perdida en Salta

El caso busca esclarecer de dónde salió el disparo y quién lo efectuó. En ese marco, El Tribuno indicó que, consultadas por el hecho, fuentes policiales no lo confirmaron al menos hasta la tarde de ese jueves.

