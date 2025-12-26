Bala perdida en Salta: una nena de 8 años resultó herida en Navidad

Navidad de terror en Salta: una bala perdida atravesó un techo e hirió a una nena de 8 años Navidad de terror en Salta: una bala perdida atravesó un techo e hirió a una nena de 8 años

Una nena de 8 años resultó herida por una bala perdida en la ciudad de Orán, Salta, minutos después de la medianoche del 25 de diciembre, en medio de los festejos de Navidad. El proyectil atravesó el techo de chapa de su casa y alcanzó a la menor mientras jugaba dentro de una habitación, en el barrio Patrón Costas.

Según relataron sus familiares, las niñas estaban jugando con normalidad cuando, de repente, una de ellas comenzó a gritar de dolor. Al salir de la habitación, la menor estaba llorando y muy asustada, con una lesión detrás de la oreja y otra en uno de sus brazos. En ese momento, la familia no comprendía qué había ocurrido.

bala perdida Navidad de terror en Salta: una bala perdida atravesó un techo e hirió a una nena de 8 años El proyectil apareció recién a la mañana Con el correr de las horas, la escena tomó forma; al día siguiente, mientras limpiaban la habitación, los familiares encontraron el proyectil. Al revisar el techo, detectaron un orificio cuya trayectoria coincidía con el lugar donde estaba la nena, reforzando la hipótesis de que la bala ingresó desde el exterior, desde un punto todavía indeterminado.

A pesar del susto, la menor no habría sufrido heridas de gravedad, aunque el impacto emocional fue fuerte. “Anoche cayó este proyectil sobre la casa de mi papá y recién esta mañana nos dimos cuenta”, expresaron en una publicación difundida por Radio Güemes.

Qué se sabe de la causa de la bala perdida en Salta El caso busca esclarecer de dónde salió el disparo y quién lo efectuó. En ese marco, El Tribuno indicó que, consultadas por el hecho, fuentes policiales no lo confirmaron al menos hasta la tarde de ese jueves.

