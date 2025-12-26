viernes 26 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de diciembre de 2025 - 10:44
Buenos Aires.

Tragedia en nochebuena: sigue grave la nena de 12 años herida con una bala perdida

La menor está en terapia intensiva y todavía no fue operada, el disparo ocurrió durante la Nochebuena en Villa Sarmiento. La Justicia analiza cámaras.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La menor está en terapia intensiva y todavía no fue operada, el disparo ocurrió durante la Nochebuena en Villa Sarmiento. La Justicia analiza cámaras.

La menor está en terapia intensiva y todavía no fue operada, el disparo ocurrió durante la Nochebuena en Villa Sarmiento. La Justicia analiza cámaras.

Un plomo hallado en las inmediaciones de la casa de la nena &nbsp;

Un plomo hallado en las inmediaciones de la casa de la nena

 

Lee además
fuerte baja en alcoholemias positivas durante la nochebuena en jujuy
Controles.

Fuerte baja en alcoholemias positivas durante la Nochebuena en Jujuy
Cena navideña organizada por la ONG Por Una Sonrisa.
Solidaridad.

Más de 100 personas en situación de calle compartieron la Navidad en Jujuy

La menor está en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad.

Una bala perdida en la cabeza: cómo fue el hecho

El episodio ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre, cuando la niña estaba con su familia frente a su casa, en la intersección de Pedro Castelli y Madero. En medio de la celebración, se desplomó de manera repentina y sus familiares advirtieron una herida sangrante en la nuca.

Según el relato familiar, la menor alcanzó a decir que le “quemaba la cabeza” y en un primer momento pensaron que podía tratarse de pirotecnia o algún elemento de fuego. Fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y, por la gravedad del cuadro, derivada luego a la clínica en Ramos Mejía.

En el sanatorio se determinó que el proyectil quedó alojado en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, un dato que complica la situación clínica. Fuentes citadas por los medios señalaron que la familia informó que no habría compromiso motor, pero el cuadro sigue siendo delicado y con seguimiento permanente.

Ocurrió durante los festejos de Navidad.
Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida.

Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida.

Investigación: cámaras, peritajes y vainas secuestradas

La causa quedó a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón. La principal hipótesis es la de una bala perdida disparada al aire durante los festejos. Para avanzar, la Justicia busca determinar desde dónde se efectuó el disparo y con qué arma.

En ese marco, se solicitaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la trayectoria. Además, como el proyectil aún no pudo ser extraído, la fiscal pidió una tomografía para estimar el calibre y orientar los peritajes.

La Policía Científica también secuestró vainas servidas en viviendas cercanas que serán analizadas. Vecinos de la zona denunciaron haber visto o encontrado “balas caídas” durante Nochebuena, lo que refuerza la línea investigativa de disparos al aire. Por el momento, no hay detenidos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fuerte baja en alcoholemias positivas durante la Nochebuena en Jujuy

Más de 100 personas en situación de calle compartieron la Navidad en Jujuy

El Papa León XIV pidió 24 horas de paz mundial por la Navidad

Farmacias de turno en Jujuy para Nochebuena y Navidad

Los horarios de misa para Nochebuena y Navidad en Jujuy

Lo que se lee ahora
Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre
¡Atención!

Jujuy bajo alerta amarilla para este viernes 26 de diciembre

Nieve en Jujuy. video
Tiempo.

¡Nieve en Jujuy en pleno verano! El video que sorprende a todos

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario
Cobros.

Bono de fin de año en Jujuy: fechas de pago y montos según el salario

Incendio en una casa de Alto Comedero video
Dramático.

Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Feriados 2026
País.

Confirmaron los feriados 2026: cuáles son los días no laborables

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel