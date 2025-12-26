viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 09:29
Policiales.

Una nena de 12 años está en terapia intensiva tras ser alcanzada por una bala perdida

Sucedió en Villa Sarmiento, partido de Morón. El hecho ocurrió cinco minutos después del brindis, y los familiares ahora buscan testigos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida.

Una nena de 12 años está internada en grave estado tras recibir el impacto de una bala perdida.

Una nena de 12 años se encuentra internada en grave estado luego de haber recibido un impacto de bala en la cabeza durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón. El episodio se registró de madrugada, cuando la menor estaba junto a su familia en la vereda de su casa, ubicada en la esquina de Pedro Castelli y Madero.

De acuerdo con información policial, la chica se desplomó de forma inesperada mientras participaba de la reunión familiar. Al asistirla, sus padres constataron que tenía una lesión con abundante sangrado en la parte posterior de la cabeza, por lo que le brindaron auxilio inmediato.

Una menor de 12 años permanece en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento.

Traslado de urgencia de la nena y estado crítico

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informaron a Infobae que la menor fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó alrededor de las 2 de la madrugada. No obstante, debido a la severidad de las heridas, cerca de cuatro horas más tarde fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa internada en terapia intensiva.

Las primeras evaluaciones indican que la niña recibió un disparo en la región posterior del cráneo, sin salida del proyectil, un factor que agrava su estado de salud. Voceros del sanatorio señalaron a Infobae que, por el momento y a pedido de la familia, no se emitirán comunicados médicos oficiales sobre su evolución.

En una primera instancia tomó intervención el personal policial de la comisaría 5ª de Ramos Mejía, que inició las actuaciones con el objetivo de establecer de dónde provino el disparo.

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en Navidad.

Posteriormente, la investigación quedó bajo la órbita de la fiscal Valeria Courtade, titular de la UFI N.º 3 de Morón. Por ahora, la línea de investigación más firme apunta a que la menor habría sido alcanzada por una bala perdida, producto de un disparo efectuado al aire durante las celebraciones navideñas. De todos modos, los investigadores aguardan que se realice la cirugía y se extraiga el proyectil para poder someterlo a peritajes y avanzar con mayor precisión.

El relato de la familia de la nena y el pedido de testigos

En declaraciones a la prensa, los familiares señalaron que la nena se encuentra estable y que, hasta el momento, no presenta afectación en sus funciones motoras. “Los papás no pueden hablar, están destruidos. Imaginate que estaban festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza. Estamos esperando y pidiendo para que se recupere”, indicó Mariana, tía de la menor.

La menor está en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad.

Y sumó: “Todos los años hacemos lo mismo, salimos a ver por el puente de la autopista. Eran 12 primitos, chiquitos, que estaban al lado de ella. Ella se cayó para atrás y empezó a decir que le quemaba la cabeza, pensaron que podía ser un cohete. Cuando la levantaron vieron sangre y ella se desvaneció”.

Por último, habló sobre la evolución médica de la nena y remarcó la delicadeza del cuadro: “Esto es minuto a minuto, gracias a Dios ahora está estable. Estamos pidiendo fuerzas para que se recupere pronto. Se nos acercan cada vez más vecinos que encontraron balas en sus casas”.

Más tarde, un tío de la menor lanzó un llamado a la comunidad para reunir testimonios: “Alguien tuvo que haber visto al que tiró. Sería importantísimo que vengan y nos digan esa información”. “Esto fue cinco minutos después del brindis. Los chicos salieron a la vereda, miraban los fuegos artificiales, y la nena gritó y se desplomó. No pudimos ver nada”, relató.

Embed

En CABA al menos 18 personas heridas por pirotecnia

Aunque en la Ciudad de Buenos Aires está vedado el uso de pirotecnia sonora, durante los festejos de Nochebuena se registraron 18 personas lesionadas que recibieron asistencia en hospitales públicos. El relevamiento oficial indicó que los episodios ocurrieron en distintos puntos de la ciudad.

El Hospital Oftalmológico Santa Lucía atendió a siete pacientes con traumatismos oculares por fuegos artificiales. Seis fueron dados de alta, mientras que uno requirió una cirugía leve. En el Hospital Oftalmológico Lagleyze se registraron diez consultas por lesiones de carácter leve, sin necesidad de internación.

18 personas heridas por pirotecnia esta Navidad.

Por su parte, el Hospital de Quemados informó la atención a una niña con heridas superficiales, que fue dada de alta médica.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de la Ciudad volvió a remarcar la importancia de cumplir la legislación vigente y reforzar las medidas de cuidado para prevenir nuevos accidentes.

