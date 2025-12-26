Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Según la información recabada, el siniestro se produjo en una casa ubicada sobre calle El Antigal, entre Los Ceibos y Yuchán, en el sector de La Loma de Alto Comedero. El foco ígneo fue advertido durante la noche del jueves 25 de diciembre, en circunstancias que todavía son investigadas.
incendio casa en Alto Comedero
Video: InfoYungas
La situación generó alarma entre los vecinos, debido a la magnitud del fuego que se extendía por gran parte de la vivienda. Ante esto, se dio aviso a Bomberos, que acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara hacia casas linderas.
Por el momento se desconocen mayores detalles, aunque de manera preliminar no se habrían registrado personas heridas ni víctimas fatales a raíz del incendio.