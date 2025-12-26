Tragedia en Navidad: una casa se incendió casi por completo en Alto Comedero

Incendio en una casa de Alto Comedero

Durante la noche del 25 de diciembre se registró un voraz incendio en una vivienda del barrio La Loma, en Alto Comedero. Por causas que aún son materia de investigación, las llamas consumieron casi por completo el domicilio. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Qué pasó en el incendio de barrio Alto Comedero Según la información recabada, el siniestro se produjo en una casa ubicada sobre calle El Antigal, entre Los Ceibos y Yuchán, en el sector de La Loma de Alto Comedero. El foco ígneo fue advertido durante la noche del jueves 25 de diciembre, en circunstancias que todavía son investigadas.

incendio casa en Alto Comedero Video: InfoYungas

La situación generó alarma entre los vecinos, debido a la magnitud del fuego que se extendía por gran parte de la vivienda. Ante esto, se dio aviso a Bomberos, que acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio se propagara hacia casas linderas.

Por el momento se desconocen mayores detalles, aunque de manera preliminar no se habrían registrado personas heridas ni víctimas fatales a raíz del incendio. incendio casa alto comedero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.