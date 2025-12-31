miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 18:16
Viral.

De la Capital Federal a Río de Janeiro con una app: el mensaje a un conductor y la respuesta viral

Un joven solicitó un trayecto internacional y la tarifa generó asombro, mientras que la reacción del chofer provocó risas entre los usuarios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un joven solicitó un trayecto internacional y la tarifa generó asombro.

Un joven solicitó un trayecto internacional y la tarifa generó asombro.

Un pedido poco habitual llamó la atención de los usuarios de aplicaciones de transporte y pronto se viralizó en distintas redes sociales. Se trató de un joven de Exaltación de la Cruz que cargó en la plataforma un trayecto fuera de lo común: ni más ni menos que un viaje hasta Río de Janeiro.

La extensión inusual del recorrido y la idea de poder solicitarlo mediante una app generaron asombro y curiosidad entre quienes se enteraron del hecho.

Solicitó un auto de aplicación para viajar a Rio de Janeiro.

Un precio que sorprendió a todos

Al ingresar el destino, la plataforma mostró cifras que sorprendieron de inmediato. En la modalidad habitual, el costo superaba con creces el millón y medio de pesos, mientras que al seleccionar la opción más rápida, el precio total del traslado se incrementaba aún más.

Las imágenes del pedido comenzaron a difundirse en TikTok, donde la historia se volvió tendencia y generó miles de reproducciones en cuestión de horas.

La historia dio un giro sorprendente cuando el chofer asignado al recorrido reaccionó de una manera poco convencional. En lugar de rechazar el viaje por su gran distancia, envió al pasajero un breve mensaje de audio con una frase que dejó desconcertados a los usuarios y provocó carcajadas: “¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?”. Su comentario, espontáneo y directo, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más compartidos de toda la anécdota.

Tras ese divertido intercambio, los comentarios y las reacciones comenzaron a multiplicarse rápidamente. Miles de usuarios manifestaron asombro ante la posibilidad de cubrir una distancia tan extensa utilizando un servicio diseñado para viajes dentro de la ciudad, mientras que otros aplaudieron la astucia del conductor y el tono cómico de su respuesta.

“Unas ganas de ir tenía”, “Jugaste con sus sentimientos”, “Hay que ver cuanto le queda limpio al conductor pero es re negocio”, “Lo dejaste con las ganas” y “el tono con el que lo dice”, son algunos de los mensajes en la publicación del joven.

