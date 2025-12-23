Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.

La sorpresiva coincidencia entre un seguidor y Lionel Messi se convirtió en uno de los contenidos más replicados y comentados en redes en los últimos días. Jordi Tortosicrack , influencer y generador de contenidos , contó cómo vivió ese instante irrepetible al encontrarse frente a frente con el ídolo argentino , una experiencia que millones anhelan y muy pocos logran concretar.

No obstante, aquello que prometía quedar como una postal imborrable junto al capitán de la Albiceleste derivó en una situación tan insólita como divertida .

El episodio se dio cuando Jordi se cruzó con Messi y, consciente de que era una ocasión única , no lo pensó dos veces y le pidió sacarse una foto . Ubicado junto al vehículo en el que estaba el futbolista, se acomodó rápidamente para capturar ese recuerdo tan esperado .

Sin embargo, un error técnico cambió todo: al abrir la cámara del celular , no advirtió que tenía activado un efecto que deformaba los rostros . El filtro alteró por completo la imagen de ambos y terminó arruinando la postal soñada junto a uno de los máximos ídolos del fútbol mundial .

En ese contexto, Messi se mostró cercano y distendido. Al notar el pedido de Jordi, bajó el vidrio de su auto sin dudar, acompañó la situación y se prestó para la foto, tal como acostumbra cuando un fanático se le acerca. El capitán respondió con un saludo cordial y aceptó de buena gana, reflejando su predisposición y trato amable. Así, con su naturalidad habitual lejos de las canchas, ayudó a que el encuentro tuviera un tinte especial.

Del encuentro casual al fenómeno viral en TikTok

Lo ocurrido trascendió rápidamente el recuerdo personal de un seguidor y pasó a circular masivamente en redes. Jordi subió el clip a TikTok desde su cuenta @tortosicrackoficial, con el texto “POV: Me encuentro a Messi... y tenía un filtro puesto”, y la contundente descripción “¿El mayor error de mi vida?”. El tono combinó sorpresa y humor, y logró captar de inmediato la atención de otros usuarios, que no dejaron pasar la situación.

El video del encuentro con Messi superó las 200 mil reproducciones.

En pocas horas, la publicación explotó en visualizaciones: superó las 200 mil reproducciones y reunió más de 16 mil likes, reflejando el alcance y la identificación que despertó la historia. A eso se sumaron más de 50 comentarios en distintas plataformas, donde abundaron las bromas, ocurrencias y reacciones cómplices de la comunidad digital.

Reacciones, humor y el efecto Messi en redes

Entre los comentarios más resonantes aparecieron expresiones como “Se quedó sin foto y sin la aprobación de Messi”, “Noo, no te puede pasar algo así” o “Cómo vas a conocer a Messi y hacer eso”, que evidenciaron el asombro y el tono humorístico con el que el público reaccionó ante el insólito episodio.

La experiencia vivida por Jordi Tortosicrack demuestra cuán rápido un momento casual puede escalar hasta convertirse en un contenido viral y generar debate en torno a una figura icónica del fútbol.

Más allá del fallo técnico, la escena quedó grabada tanto en la memoria del protagonista como en la de miles de usuarios, como una mezcla inesperada de azar, distracción digital y la habitual cercanía de Messi con sus fans.