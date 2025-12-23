martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 07:03
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Un influencer protagonizó un episodio inesperado al intentar sacarse una foto con Messi, pero un error técnico volvió viral el momento.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.

La sorpresiva coincidencia entre un seguidor y Lionel Messi se convirtió en uno de los contenidos más replicados y comentados en redes en los últimos días. Jordi Tortosicrack, influencer y generador de contenidos, contó cómo vivió ese instante irrepetible al encontrarse frente a frente con el ídolo argentino, una experiencia que millones anhelan y muy pocos logran concretar.

Lee además
La estatua que homenajea a Lionel Messi en el centro de Mar del Plata volvió a ser vandalizada durante la madrugada.
Sociedad.

Rompieron una estatua en honor a Lionel Messi ubicada en un bar de Mar del Plata
Lionel Messi sobre el Mundial 2026: La Selección va a dejar todo por ganar.  
Declaraciones.

La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos

No obstante, aquello que prometía quedar como una postal imborrable junto al capitán de la Albiceleste derivó en una situación tan insólita como divertida.

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.

La selfie soñada que terminó en blooper digital

El episodio se dio cuando Jordi se cruzó con Messi y, consciente de que era una ocasión única, no lo pensó dos veces y le pidió sacarse una foto. Ubicado junto al vehículo en el que estaba el futbolista, se acomodó rápidamente para capturar ese recuerdo tan esperado.

Sin embargo, un error técnico cambió todo: al abrir la cámara del celular, no advirtió que tenía activado un efecto que deformaba los rostros. El filtro alteró por completo la imagen de ambos y terminó arruinando la postal soñada junto a uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

Tuvo la suerte de encontrarse a Messi pero cuando se quiso sacar una foto, tenía un filtro puesto.

En ese contexto, Messi se mostró cercano y distendido. Al notar el pedido de Jordi, bajó el vidrio de su auto sin dudar, acompañó la situación y se prestó para la foto, tal como acostumbra cuando un fanático se le acerca. El capitán respondió con un saludo cordial y aceptó de buena gana, reflejando su predisposición y trato amable. Así, con su naturalidad habitual lejos de las canchas, ayudó a que el encuentro tuviera un tinte especial.

Del encuentro casual al fenómeno viral en TikTok

Lo ocurrido trascendió rápidamente el recuerdo personal de un seguidor y pasó a circular masivamente en redes. Jordi subió el clip a TikTok desde su cuenta @tortosicrackoficial, con el texto “POV: Me encuentro a Messi... y tenía un filtro puesto”, y la contundente descripción “¿El mayor error de mi vida?”. El tono combinó sorpresa y humor, y logró captar de inmediato la atención de otros usuarios, que no dejaron pasar la situación.

El video del encuentro con Messi superó las 200 mil reproducciones.

En pocas horas, la publicación explotó en visualizaciones: superó las 200 mil reproducciones y reunió más de 16 mil likes, reflejando el alcance y la identificación que despertó la historia. A eso se sumaron más de 50 comentarios en distintas plataformas, donde abundaron las bromas, ocurrencias y reacciones cómplices de la comunidad digital.

Reacciones, humor y el efecto Messi en redes

Entre los comentarios más resonantes aparecieron expresiones como “Se quedó sin foto y sin la aprobación de Messi”, “Noo, no te puede pasar algo así” o “Cómo vas a conocer a Messi y hacer eso”, que evidenciaron el asombro y el tono humorístico con el que el público reaccionó ante el insólito episodio.

La experiencia vivida por Jordi Tortosicrack demuestra cuán rápido un momento casual puede escalar hasta convertirse en un contenido viral y generar debate en torno a una figura icónica del fútbol.

Más allá del fallo técnico, la escena quedó grabada tanto en la memoria del protagonista como en la de miles de usuarios, como una mezcla inesperada de azar, distracción digital y la habitual cercanía de Messi con sus fans.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rompieron una estatua en honor a Lionel Messi ubicada en un bar de Mar del Plata

La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos

Mundial Qatar 2022: el posteo de Lionel Messi y el resto de los campeones

River Plate es el primer campeón de la Messi Cup

Estados Unidos aprueba el primer medicamento oral GLP-1 contra la obesidad

Lo que se lee ahora
Estados Unidos aprobó la primera píldora oral GLP-1 contra la obesidad.  
Salud.

Estados Unidos aprueba el primer medicamento oral GLP-1 contra la obesidad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Chaya de Mojones - Maimará
Aumento.

Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel