sábado 27 de diciembre de 2025

27 de diciembre de 2025 - 09:41
Viral.

La broma familiar que dejó sin palabras a un novio y conquistó las redes

Un ritual improvisado sorprendió al invitado durante su primera visita, y los usuarios celebraron la creatividad y complicidad de la familia en Instagram.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.

Un hecho curioso protagonizado por una familia y el novio de una de sus miembros se volvió viral en las redes sociales luego de que se difundiera un video mostrando una broma inesperada durante una reunión familiar. El clip fue publicado en Instagram por la usuaria mariacamilasolorza.

Sus amigos fingen un choque mientras dormía y su reacción recorre las redes sociales.  
Redes sociales.

Broma viral: se durmió en el auto viajando con amigos y el grupo fingió un choque
Yashira preparó la broma introduciendo un pollo pequeño dentro de otro más grande y cocinándolos juntos.
Redes sociales.

Broma viral: le hizo creer a su novio que cocinó una gallina embarazada y la reacción fue furor

En el contenido se retrata la situación en la que un joven, invitado por primera vez a compartir una comida familiar por su novia —prima de la autora del video— se enfrenta a la tensión y los nervios propios de una primera visita. La situación da un giro inesperado cuando los familiares deciden someterlo a una tradición inventada para ponerlo a prueba.

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral.

La broma que desconcertó al invitado

Antes de empezar la comida, y bajo el pretexto de una tradición familiar, todos los presentes se pusieron de pie sobre sus sillas. Sin aviso previo, comenzaron un ritual en el que “rezan” de manera exagerada tres veces seguidas, dejando al joven completamente desconcertado, observando atónito sin comprender lo que ocurre a su alrededor.

La familia, sincronizada al detalle, mantiene la seriedad y se controla para no reír, con el objetivo de que la escena se perciba como completamente real. La complicidad entre todos los integrantes es fundamental para sostener la broma, intensificando la confusión y la incomodidad del novio, que permanece atento a cada gesto.

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que se volvió viral en redes.

Al concluir el supuesto ritual, el joven, todavía atónito, le pregunta a su novia qué acababa de presenciar. Ella responde con naturalidad y brevedad, indicándole que ya puede comenzar a comer, como si nada hubiera sido extraño. El desconcierto del invitado se mantiene, aunque sin mostrar incomodidad, y sigue atento a lo que sucede a su alrededor.

La revelación del engaño y la integración del joven

Instantes después, cuando parecía que la tensión había desaparecido y todos se preparaban para disfrutar la comida, la familia no puede contener la risa y estalla en carcajadas, revelando el engaño. La broma queda al descubierto y el joven, lejos de molestarse, capta el humor de la situación y se suma a las risas, integrándose de forma natural al grupo.

El clip, compartido en distintas redes sociales, rápidamente captó la atención de miles de internautas. En poco tiempo, superó los 3 millones de reproducciones, sumó más de 300 mil “me gusta” y generó cerca de 1.500 comentarios.

Presentó a su novio y la familia lo recibió con una inesperada broma que fue viral.

Reacciones virales y reconocimiento al ingenio familiar

Entre las respuestas, predominan mensajes que combinan empatía y humor hacia el joven, protagonista involuntario de la broma, junto con expresiones de admiración por el ingenio y la armonía familiar mostrados. Comentarios como “Pobre el novio jajaja”, “Él aún no lo sabe pero ganó una hermosa familia” y “Esa es la familia correcta” evidencian la buena recepción del video y el reconocimiento al juego creativo de sus integrantes.

El fenómeno viral que alcanzó este video demuestra el poder que tienen los contenidos naturales y cómicos en las redes sociales, donde escenas de la vida diaria, exageradas por la coordinación y creatividad de quienes participan, logran conectar con la audiencia y provocar diversión y reconocimiento entre los usuarios.

