Broma viral: le hizo creer a su novio que cocinó una gallina embarazada y la reacción fue furor

La imaginación en las redes sigue sorprendiendo y, en este caso, una ocurrencia convirtió a Yashira y su novio Joaquín en protagonistas de un fenómeno viral, acumulando miles de reproducciones y reacciones. Todo empezó con una idea sencilla pero planeada por ella. La joven le hizo creer a su novio que iba a “cocinar” una gallina que parecía estar embarazada.

El clip, publicado en TikTok por el usuario @LaFamiliaGomes bajo el título “Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada”, muestra cómo Yashira coloca un pollo pequeño dentro de otro más grande , los cocina juntos en el horno de su casa y monta todo un escenario para la broma.

A continuación, se desarrolla una puesta en escena detallada , cuando Yashira llama a Joaquín para que descubra el “plato” que supuestamente preparó.

Al retirar el pollo del horno y abrirlo frente a la cámara, Joaquín se queda boquiabierto al descubrir que dentro del ave cocida hay otra más pequeña. Ante esta escena inesperada, Yashira le asegura con convicción: “La gallina que cociné estaba embarazada”.

La sorpresa y el desconcierto de Joaquín aumentan mientras inspecciona el interior del pollo y se topa con las piezas del ave diminuta escondida. Cuando Yashira le pregunta: “¿Qué es eso? Sácalo”, él accede, sin comprender del todo lo que está pasando, y comienza a retirar fragmentos del pollo más chico oculto dentro del principal.

Su reacción oscila entre el asombro y la incredulidad, completamente convencido de que está siendo testigo de un hecho extraordinario. “Joaquín, es un pollito bebé”, agrega Yashira, profundizando aún más la broma y su efecto sobre él.

"Lo más triste que he visto en mi vida"

El clip refleja la clara desesperación de Joaquín, incapaz de asimilar lo que sucede. “Es lo más triste que he visto en mi vida, matamos a una gallina embarazada”, exclama, visiblemente impactado. Su desconcierto y tensión aumentan mientras discute con Yashira: “¿Cómo no te diste cuenta de esto?”, le reprocha.

Ella finge ignorancia y responde: “Si me hubiera dado cuenta, lo habría sacado”. Acto seguido, Joaquín sugiere tomar medidas legales: “Hay que demandar a quien nos lo vendió, mataron una gallina embarazada”. La confusión persiste mientras Yashira insiste en que ya no hay vuelta atrás y propone comer el ave, a lo que él replica indignado: “Yo no voy a comer eso”, mientras la joven continúa disfrutando la comida con aparente normalidad.

El cierre del clip se produce con un intercambio revelador entre la pareja. Yashira cuestiona a su novio sobre si las gallinas se embarazan o simplemente ponen huevos, generando confusión y haciendo que Joaquín empiece a dudar de lo que acaba de presenciar. Finalmente, la verdad se devela entre risas y asombro: “Es verdad”, reconoce él con cierta resignación, aunque todavía pregunta incrédulo: “¿Pero cómo llegó el pollito allí?”. Yashira remata con la confesión: “Porque yo lo puse allí”.

Este segmento se volvió rápidamente viral en TikTok. El video superó las 70 mil reproducciones, acumuló más de 6 mil “me gusta” y alcanzó la sorprendente cifra de 106 mil comentarios. Los usuarios compartieron sus reacciones, que oscilaron entre la incredulidad, la diversión y la empatía ante la broma cuidadosamente planeada.

Los comentarios en redes sociales tras el video de la broma viral

Entre los mensajes que más llamaron la atención figuraban comentarios como: “Vi esto siendo vegana y casi me desmayo”, “Yo entrando en pánico, aun sabiendo que las gallinas ponen huevos”, y la repetición entre risas de la exclamación de Joaquín: “Estaba preñada dijo jajajaja”.

La broma que presentó Yashira evidenció no solo la fuerza del factor sorpresa en redes, sino también cómo los contenidos cómicos e improvisados pueden provocar interacción y generar conversación en plataformas de gran dinamismo como TikTok.