Viral: tenía puestas dos botas distintas y se dio cuenta antes de entrar al boliche

Para calmarla, su novio le dijo: “ Nadie te va a mirar los pies , estás hermosa. Yo me di cuenta recién cuando me dijiste vos”, mientras Milagros continuaba negándose a entrar al evento.

Aunque al principio se sentía incómoda, la protagonista del TikTok empezó a tranquilizarse conforme pasaba el tiempo. Una de sus amigas le sugirió incluso cambiarse las botas, pero ella, entre carcajadas, rechazó la idea. Al final del video, se oyó decir a una de ellas: “Queda para la anécdota, parece que tenés un pie esguinzado nomás”.

A punto de arruinar la salida, la joven encontró en su círculo el respaldo necesario para disfrutar de la noche.

Sharon compartió más información acerca de lo que ocurrió: “Es la primera vez que le pasa, estábamos apuradas y se cambió rápido porque llegábamos tarde. Estuvo de mal humor apenas entramos, lo quería convencer al novio de irse pero después se le pasó y estuvo re divertido”.

También contó que todo sucedió justo antes de llegar al boliche Mandarine Park, tras una aventura para llegar desde San Fernando, donde su amigo los dejó a diez cuadras del destino, lo que hizo que Milagros notara el error durante ese recorrido.

Reacciones en TikTok

La mayoría de las reacciones indicaron que no era algo tan importante. “Si no lo decía, no me daba cuenta”, comentó un usuario, mientras que otros elogiaron la reacción de sus amigos: “La amiga que le dice que le cambia las botas es la verdadera MVP”, dijo uno de los seguidores.

Varios usuarios expresaron sorpresa por lo evidente que era el error, aunque afirmaron: “No la juzgo, tranquilamente podría ser yo”. Otros se rieron del hecho de que Milagros ni siquiera había notado la diferencia en las botas, a pesar de que una de ellas era más alta que la otra. “¿Cómo no se dio cuenta?”.