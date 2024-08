Viral: le compró zapatos a su perro y la criticaron en redes

El vídeo que Bourgeois publicó muestra a Piper de cinco años, incómoda sobre la cama, con sus patas extendidas rígidamente. Desde detrás de la cámara, Davis trató de calmarla con palabras suaves y acomodó sus patas para hacerla sentir mejor. En el video, ella le habla a Piper, “¡Creo que se ven geniales! No creo que sea tan malo. Si no te lamieras las patas, no tendrías que usar estos”.

En una conversación con People, Davis comentó que adquirió los zapatos no solo para sus excursiones en el campo, sino también para proteger a su mascota de caminar sobre superficies calientes y prevenir posibles daños. Sin embargo, emplear estos zapatos como solución provisional para sus alergias era solo una solución temporal. “Se los probé para ver si dejaba de lamerse hasta que hiciera efecto la medicación, pero claramente solo la paralizaron”, añadió.

Piper fue rescatada a las ocho semanas.

La historia de salud del perro

Piper no es simplemente otro perro; su historial médico es bastante complicado. Bourgeois detalló que su pitbull enfrenta una serie de desafíos de salud que exigen una atención minuciosa: desde una dieta especial para su pancreatitis hasta medicinas y vacunas mensuales para sus alergias, así como consultas veterinarias cada tres meses para un “soplo cardíaco recientemente descubierto”.

A pesar de los errores de interpretación y los juicios erróneos, Davis destacó que Piper es un integrante querido de su familia. “Piper es lo mejor”, declaró Bourgeois, quien añadió que adoptar a Piper a las ocho semanas, después de una difícil separación sentimental, resultó ser un acontecimiento transformador para ella y para muchos que la han conocido. Han residido en cuatro hogares diferentes y han visitado numerosos destinos, acumulando recuerdos inolvidables.

“Ella ha cambiado mi opinión y la de muchos de mis amigos y familiares sobre cómo ven a los pitbulls”, dijo Bourgeois. Describió a Piper como amorosa, protectora y con gestos peculiares que la hacen única. “Le teme a los cordones y las plumas, pero ama a las personas y especialmente a los niños. Me siento muy afortunada de tener una perra tan buena”.

Redes sociales

Ante las críticas en las redes sociales, Bourgeois experimentó una gran desolación. “Me dolió profundamente ver el rechazo de tantos individuos que no conocen el trasfondo de Piper y que solo la juzgan erróneamente como peligrosa”, comentó. No obstante, también recibió respaldo. Muchos usuarios apreciaron el humor y la dulzura de la mascota, y varios defensores de la raza le expresaron su gratitud por su dedicación.

“Mucha gente decía que era su video favorito en TikTok y defensores de la raza Bully me demostraron su cariño”, dijo Bourgeois. Además, recibió numerosos mensajes directos ofreciendo consejos sobre cómo manejar las alergias de su amada mascota.

