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20 de junio de 2026 - 09:56
Mundo.

Bolivia declara el estado de excepción tras siete semanas de bloqueos y protestas

Tras semanas de bloqueos y protestas, el presidente de Bolivia anunció la medida con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la circulación.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia&nbsp;

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia 

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó este sábado el estado de excepción en todo el país luego de siete semanas consecutivas de bloqueos y manifestaciones que afectaron la circulación, el abastecimiento y el normal funcionamiento de distintas actividades.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X y posteriormente en una alocución dirigida a la población, el mandatario explicó que la medida busca restablecer el orden y garantizar el libre tránsito de los ciudadanos. “No pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, aseguró.

Paz sostuvo que los prolongados cortes de rutas y caminos han generado importantes dificultades para la población. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, manifestó.

Bolivia declara el estado de excepción
Bolivia declara el estado de excepción

Bolivia declara el estado de excepción

En ese sentido, remarcó que el país necesita recuperar la circulación en las principales vías, asegurar el abastecimiento de productos y servicios esenciales y retomar la normalidad en todo el territorio nacional. No obstante, insistió en que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo con los sectores movilizados. “Las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”, afirmó.

Durante su mensaje, el presidente también lanzó una advertencia a quienes continúen realizando acciones que alteren el orden público. Señaló que quienes persistan en bloquear rutas, destruir bienes, agredir o desafiar el orden constitucional deberán afrontar las consecuencias legales correspondientes.

“A los violentos se les aplicará todo el rigor de la ley y toda la fuerza legítima que la Constitución y la democracia otorgan al Estado para proteger a sus ciudadanos”, enfatizó.

Las medidas en Bolivia

Entre las medidas contempladas por el estado de excepción se encuentran la implementación de toques de queda en determinadas zonas del país, restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas y posibles limitaciones a los servicios bancarios en áreas afectadas por bloqueos o hechos de violencia.

El Gobierno aclaró que los derechos constitucionales continuarán vigentes y que las actividades comerciales podrán desarrollarse con normalidad en las regiones donde las condiciones de seguridad lo permitan. Asimismo, las Fuerzas Armadas colaborarán con la Policía Nacional en tareas destinadas a restablecer el orden público y garantizar la circulación en las rutas afectadas.

La decisión presidencial se produce en un contexto de posiciones divididas entre los sectores que impulsan las protestas. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzó un acuerdo con el Gobierno y suspendió sus medidas de fuerza, otras organizaciones, entre ellas la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, anunciaron que continuarán con las movilizaciones.

El estado de excepción abre una nueva etapa en el conflicto social boliviano, en momentos en que el Gobierno busca recuperar la normalidad y distintos sectores mantienen sus reclamos en las calles.

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