jueves 01 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2026 - 17:24
Sociedad.

Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales

Una opción sencilla que combina pollo dorado, verduras tiernas y una salsa de inspiración mexicana para darle un sabor diferente a una preparación clásica.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales.

Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales.

El pollo preparado al horno es una receta ideal para resolver un plato abundante y completo sin tener que dedicar demasiado tiempo ni esfuerzo a la cocina. Al acompañarlo con diferentes verduras y una salsa verde de sabor marcado, se obtiene una propuesta llena de color, cálida y casera, ideal para servir y disfrutar en compañía.

Lee además
Tortitas de manzana y avena: una receta saludable para empezar el día.
Sociedad.

Tortitas de manzana y avena: una receta saludable para empezar el día
Tarta de pera y almendras: una receta ideal para recibir visitas por la tarde.
Sociedad.

Tarta de pera y almendras: una receta ideal para recibir visitas por la tarde

El secreto de esta preparación consiste en dejar que el pollo avance su cocción de manera pausada, de modo que pueda incorporar progresivamente los aromas y sabores de la salsa junto con los vegetales.

A medida que permanece en el horno, cada porción desarrolla una superficie bien dorada y mantiene una carne suave y jugosa, mientras las verduras absorben los jugos que desprende el pollo y los distintos condimentos.

Por su sencillez, también resulta una alternativa conveniente para resolver una comida familiar sin demasiadas complicaciones. Una vez terminado, puede llevarse directamente a la mesa en la misma fuente utilizada durante la cocción, lo que mantiene ese estilo casero de la preparación y permite presentar un plato generoso, fragante y visualmente atractivo.

Una combinación que convierte lo sencillo en especial

La salsa verde es el elemento que define y resalta el perfil de este plato. Su toque de acidez, acompañado de una sensación refrescante, armoniza muy bien con la carne de pollo. A su vez, la incorporación de distintas hortalizas permite compensar los sabores y sumar una variedad de consistencias al resultado final.

Para la preparación, puedes emplear los vegetales que se especifican en la receta y colocarlos repartidos alrededor de los trozos de pollo. De esta manera, todos los ingredientes podrán cocinarse de forma simultánea.

Es recomendable distribuir las piezas y los vegetales de manera uniforme en la fuente, evitando que queden unos sobre otros o excesivamente juntos. Una vez dentro del horno, la preparación se va haciendo prácticamente por sí sola.

A medida que transcurre el tiempo, la salsa se integra con los jugos que desprenden tanto el pollo como las verduras, dando lugar a una combinación sabrosa y muy aromática. El resultado puede servirse perfectamente junto con arroz, tortillas o una ensalada de ingredientes frescos.

Ingredientes y preparación

Ingredientes

  • 4 piezas de pollo
  • 4 tomates verdes
  • 2 chiles serranos
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1/2 taza de cilantro fresco
  • 2 zanahorias
  • 2 papas
  • 1 calabacita
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • 1/2 taza de agua

Preparación

  • Enciende el horno y déjalo calentando previamente a 200 °C.
  • Limpia cuidadosamente los tomates verdes, los chiles, el cilantro y el resto de las verduras.
  • Coloca los tomates verdes junto con los chiles en agua hirviendo y cocínalos durante unos minutos, hasta que hayan adquirido una textura tierna.
  • Lleva al vaso de la licuadora los tomates verdes y los chiles cocidos, además de la cebolla, el ajo, el cilantro y el agua. Procesa todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y de consistencia uniforme.
  • Condimenta los trozos de pollo por ambos lados con una cantidad adecuada de sal y pimienta.
  • Retira la piel de las papas y las zanahorias, y después córtalas en porciones de tamaño intermedio. Haz lo mismo con la calabacita, procurando que los trozos tengan un tamaño similar.
  • Distribuye los trozos de pollo junto con las verduras sobre una bandeja apta para horno, procurando que previamente haya sido untada con un poco de grasa para evitar que los alimentos se adhieran.
  • Vierte la salsa verde por encima de todos los ingredientes, asegurándote de que queden bien cubiertos, y posteriormente incorpora el aceite.
  • Introduce la bandeja en el horno y cocina la preparación durante unos 45 minutos. El plato estará listo cuando el pollo haya alcanzado una cocción completa y las verduras presenten una textura tierna.
  • Una vez finalizada la cocción, saca la bandeja del horno y permite que la preparación repose durante unos minutos. Después, estará lista para llevar a la mesa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tortitas de manzana y avena: una receta saludable para empezar el día

Tarta de pera y almendras: una receta ideal para recibir visitas por la tarde

Cómo hacer un pastel de choclo casero con una receta fácil y práctica

Pastel de papas: la receta clásica y fácil para preparar en casa

Deudores alimentarios en Salta: el registro ya supera las 2.000 personas

Lo que se lee ahora
La UBA sigue liderando en el país, pero Argentina registra la mayor caída de América Latina.
Sociedad.

Ranking QS: la UBA sigue entre las mejores de la región, pero varias universidades retrocedieron

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imagen creada con IA. video
Policiales.

Investigan la muerte de un hombre que fue picado por avispas en Alto Comedero

Avispas en la casa. video
Jujuy.

Muerte de un hombre en Alto Comedero: qué hacer y que no ante un enjambre de avispas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este jueves inicia el cronograma de pagos a estatales de Jujuy

Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves. 
Economía.

Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Octubre.

Desde este jueves se aplica el aumento del transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel