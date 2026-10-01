Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales.

El pollo preparado al horno es una receta ideal para resolver un plato abundante y completo sin tener que dedicar demasiado tiempo ni esfuerzo a la cocina. Al acompañarlo con diferentes verduras y una salsa verde de sabor marcado , se obtiene una propuesta llena de color, cálida y casera, ideal para servir y disfrutar en compañía .

El secreto de esta preparación consiste en dejar que el pollo avance su cocción de manera pausada , de modo que pueda incorporar progresivamente los aromas y sabores de la salsa junto con los vegetales.

A medida que permanece en el horno, cada porción desarrolla una superficie bien dorada y mantiene una carne suave y jugosa, mientras las verduras absorben los jugos que desprende el pollo y los distintos condimentos.

Por su sencillez, también resulta una alternativa conveniente para resolver una comida familiar sin demasiadas complicaciones. Una vez terminado, puede llevarse directamente a la mesa en la misma fuente utilizada durante la cocción , lo que mantiene ese estilo casero de la preparación y permite presentar un plato generoso, fragante y visualmente atractivo.

Una combinación que convierte lo sencillo en especial

La salsa verde es el elemento que define y resalta el perfil de este plato. Su toque de acidez, acompañado de una sensación refrescante, armoniza muy bien con la carne de pollo. A su vez, la incorporación de distintas hortalizas permite compensar los sabores y sumar una variedad de consistencias al resultado final.

Para la preparación, puedes emplear los vegetales que se especifican en la receta y colocarlos repartidos alrededor de los trozos de pollo. De esta manera, todos los ingredientes podrán cocinarse de forma simultánea.

Es recomendable distribuir las piezas y los vegetales de manera uniforme en la fuente, evitando que queden unos sobre otros o excesivamente juntos. Una vez dentro del horno, la preparación se va haciendo prácticamente por sí sola.

A medida que transcurre el tiempo, la salsa se integra con los jugos que desprenden tanto el pollo como las verduras, dando lugar a una combinación sabrosa y muy aromática. El resultado puede servirse perfectamente junto con arroz, tortillas o una ensalada de ingredientes frescos.

Ingredientes y preparación

Ingredientes

4 piezas de pollo

4 tomates verdes

2 chiles serranos

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1/2 taza de cilantro fresco

2 zanahorias

2 papas

1 calabacita

1 cucharada de aceite

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1/2 taza de agua

Preparación

Enciende el horno y déjalo calentando previamente a 200 °C .

y déjalo calentando previamente a . Limpia cuidadosamente los tomates verdes , los chiles , el cilantro y el resto de las verduras.

, los , el cilantro y el resto de las verduras. Coloca los tomates verdes junto con los chiles en agua hirviendo y cocínalos durante unos minutos, hasta que hayan adquirido una textura tierna .

en y cocínalos durante unos minutos, hasta que hayan adquirido una . Lleva al vaso de la licuadora los tomates verdes y los chiles cocidos, además de la cebolla , el ajo , el cilantro y el agua. Procesa todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y de consistencia uniforme.

los tomates verdes y los chiles cocidos, además de la , el , el cilantro y el agua. Procesa todos los ingredientes hasta conseguir una y de consistencia uniforme. Condimenta los trozos de pollo por ambos lados con una cantidad adecuada de sal y pimienta.