Pollo al horno con vegetales: una receta casera y sabrosa para eventos especiales.

El pollo preparado al horno es una receta ideal para resolver un plato abundante y completo sin tener que dedicar demasiado tiempo ni esfuerzo a la cocina. Al acompañarlo con diferentes verduras y una salsa verde de sabor marcado, se obtiene una propuesta llena de color, cálida y casera, ideal para servir y disfrutar en compañía.
El secreto de esta preparación consiste en dejar que el pollo avance su cocción de manera pausada, de modo que pueda incorporar progresivamente los aromas y sabores de la salsa junto con los vegetales.
A medida que permanece en el horno, cada porción desarrolla una superficie bien dorada y mantiene una carne suave y jugosa, mientras las verduras absorben los jugos que desprende el pollo y los distintos condimentos.
Por su sencillez, también resulta una alternativa conveniente para resolver una comida familiar sin demasiadas complicaciones. Una vez terminado, puede llevarse directamente a la mesa en la misma fuente utilizada durante la cocción, lo que mantiene ese estilo casero de la preparación y permite presentar un plato generoso, fragante y visualmente atractivo.
Una combinación que convierte lo sencillo en especial
La salsa verde es el elemento que define y resalta el perfil de este plato. Su toque de acidez, acompañado de una sensación refrescante, armoniza muy bien con la carne de pollo. A su vez, la incorporación de distintas hortalizas permite compensar los sabores y sumar una variedad de consistencias al resultado final.
Para la preparación, puedes emplear los vegetales que se especifican en la receta y colocarlos repartidos alrededor de los trozos de pollo. De esta manera, todos los ingredientes podrán cocinarse de forma simultánea.
Es recomendable distribuir las piezas y los vegetales de manera uniforme en la fuente, evitando que queden unos sobre otros o excesivamente juntos. Una vez dentro del horno, la preparación se va haciendo prácticamente por sí sola.
A medida que transcurre el tiempo, la salsa se integra con los jugos que desprenden tanto el pollo como las verduras, dando lugar a una combinación sabrosa y muy aromática. El resultado puede servirse perfectamente junto con arroz, tortillas o una ensalada de ingredientes frescos.
Ingredientes y preparación
Ingredientes
- 4 piezas de pollo
- 4 tomates verdes
- 2 chiles serranos
- 1/4 de cebolla
- 1 diente de ajo
- 1/2 taza de cilantro fresco
- 2 zanahorias
- 2 papas
- 1 calabacita
- 1 cucharada de aceite
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- 1/2 taza de agua
Preparación
- Enciende el horno y déjalo calentando previamente a 200 °C.
- Limpia cuidadosamente los tomates verdes, los chiles, el cilantro y el resto de las verduras.
- Coloca los tomates verdes junto con los chiles en agua hirviendo y cocínalos durante unos minutos, hasta que hayan adquirido una textura tierna.
- Lleva al vaso de la licuadora los tomates verdes y los chiles cocidos, además de la cebolla, el ajo, el cilantro y el agua. Procesa todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y de consistencia uniforme.
- Condimenta los trozos de pollo por ambos lados con una cantidad adecuada de sal y pimienta.
- Retira la piel de las papas y las zanahorias, y después córtalas en porciones de tamaño intermedio. Haz lo mismo con la calabacita, procurando que los trozos tengan un tamaño similar.
- Distribuye los trozos de pollo junto con las verduras sobre una bandeja apta para horno, procurando que previamente haya sido untada con un poco de grasa para evitar que los alimentos se adhieran.
- Vierte la salsa verde por encima de todos los ingredientes, asegurándote de que queden bien cubiertos, y posteriormente incorpora el aceite.
- Introduce la bandeja en el horno y cocina la preparación durante unos 45 minutos. El plato estará listo cuando el pollo haya alcanzado una cocción completa y las verduras presenten una textura tierna.
- Una vez finalizada la cocción, saca la bandeja del horno y permite que la preparación repose durante unos minutos. Después, estará lista para llevar a la mesa.
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