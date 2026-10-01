Ranking QS: la UBA sigue entre las mejores de la región, pero varias universidades retrocedieron

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a estar dentro del top ten de instituciones universitarias de América Latina y el Caribe . Sin embargo, la nueva edición del QS World University Rankings: América Latina y el Caribe , que evalúa a las universidades de la región, reflejó un descenso general en las posiciones ocupadas por las universidades argentinas .

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Dentro del conjunto de universidades argentinas que ya formaban parte de la edición anterior del ranking, 17 retrocedieron en la clasificación, 8 lograron avanzar y otras 20 conservaron la misma ubicación .

A partir de este balance , Argentina fue el país que presentó el mayor retroceso neto entre los sistemas universitarios de América Latina que cuentan con diez o más instituciones incluidas en el listado, de acuerdo con los datos publicados por Quacquarelli Symonds (QS) .

La entidad vinculó este resultado con “ el impacto de las continuas restricciones financieras ”, aunque señaló que las universidades argentinas mantienen aspectos destacados en materia de prestigio académico, valoración por parte de los empleadores y disponibilidad de recursos para la enseñanza .

Con 46 instituciones universitarias incorporadas al listado, Argentina ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor presencia en la clasificación, detrás de Brasil, Colombia y México. El ranking contempla en total a 517 universidades pertenecientes a 27 países de América Latina y el Caribe.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) permaneció en la décima posición de la clasificación, exactamente en el mismo lugar que había ocupado en la edición anterior, y continúa como la institución argentina mejor posicionada. Detrás se ubican la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que retuvo el puesto 21, y la Universidad Austral, que tampoco modificó su ubicación y quedó en el lugar 25.

Uno de los avances más destacados correspondió a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La institución pasó de ocupar el puesto 33 al 30, un ascenso que le permitió quedar incluida dentro del grupo de las 30 universidades mejor posicionadas de América Latina y el Caribe.

Entre las universidades que lograron mejorar su ubicación también se encuentra la Universidad de San Andrés (UdeSA), que escaló del puesto 51 al 44. A su vez, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) avanzó desde la posición 102 hasta la 94, con lo que alcanzó el lugar más alto de toda su trayectoria en esta clasificación.

Por otro lado, distintas instituciones argentinas registraron descensos en el listado. La Universidad Torcuato Di Tella pasó del puesto 48 al 65, aunque mantiene un desempeño destacado en cuanto a la proporción de docentes que cuentan con un doctorado. En tanto, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) retrocedió del 62 al 72 y la Universidad Nacional del Litoral descendió desde el puesto 87 hasta el 100.

El listado también reflejó bajas para la Universidad Nacional de Cuyo, el ITBA y las universidades nacionales del Sur (UNS) y de Mar del Plata (UNMdP), además de otras instituciones. En contraste, este año se produjo el ingreso de una nueva universidad argentina al ranking: la Universidad Maimónides, que fue incluida dentro del rango 401+.

En el panorama latinoamericano, la Pontificia Universidad Católica de Chile volvió a ocupar el primer lugar de la clasificación. Detrás se ubicaron la Universidade de São Paulo, de Brasil, y la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

El grupo de universidades que ocupa las posiciones siguientes está integrado por el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Federal de Río de Janeiro, UNESP, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes de Colombia y la UNAM. En ese contexto, la UBA se ubica en el décimo lugar de la clasificación y constituye la única representante argentina que logró ingresar al top 10 regional.

Bien en reputación, mal en investigación

La clasificación latinoamericana elaborada por QS toma en cuenta ocho variables principales para establecer la posición de cada universidad.

Entre ellas se encuentran la valoración académica, el reconocimiento por parte de los empleadores, la relación entre cantidad de docentes y estudiantes, el número de citas por artículo científico (paper), la producción de publicaciones por profesor, el porcentaje de integrantes del plantel que posee doctorado, la presencia y alcance en internet y la colaboración internacional en materia de investigación.

Uno de los aspectos en los que las universidades argentinas mantienen un desempeño destacado es el de la reputación. En este apartado, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se posiciona en el segundo lugar de América Latina tanto por su reconocimiento académico como por la valoración que recibe entre los empleadores.

En cuanto a la primera variable, la institución porteña solo queda por detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras que en el segundo indicador es superada únicamente por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dentro del indicador de reputación académica, la UBA comparte protagonismo con otras dos universidades públicas argentinas: la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que ocupa el puesto 13 a nivel regional, y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ubicada en la posición 20.

En cuanto a la valoración entre los empleadores, además de la UBA aparecen dentro de las primeras 20 posiciones la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y nuevamente la UNLP. “Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando para todos los argentinos”, dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

“Nuestro deber es continuar trabajando para mantenernos en este grupo de élite. Pero desde ya, para poder seguir en este camino, es primordial que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes con el inmenso trabajo que realizan cada día”, agregó el vicerrector, Emiliano Yacobitti.

Según el análisis de QS, el área de investigación académica continúa representando uno de los puntos más débiles del sistema universitario argentino.

Ninguna institución nacional logra ubicarse dentro de las 50 mejores de América Latina en cantidad de citas por artículo, mientras que tampoco hay universidades argentinas entre las primeras 90 en lo referido a publicaciones por docente. En los dos parámetros evaluados, el promedio obtenido por Argentina permanece por debajo del registro regional.

La situación presenta un resultado diferente cuando se analiza la participación en redes internacionales de investigación. En este indicador, la UBA alcanza el décimo puesto regional, mientras que la UNLP se ubica en el 32 y la UNC en el 43.

El informe de QS advierte un desfasaje entre el nivel de vinculación internacional alcanzado por las instituciones argentinas y sus desempeños más bajos en productividad científica, repercusión de las publicaciones y presencia de docentes con doctorado.

Otro de los indicadores en los que el sistema argentino muestra un desempeño destacado es el de la relación entre profesores y estudiantes. En este aspecto, el país registra el promedio más elevado entre las naciones latinoamericanas con mayor cantidad de universidades incluidas en la clasificación.

Dentro del top 20 latinoamericano figuran cuatro universidades argentinas, todas pertenecientes al ámbito privado: la Universidad Católica Argentina, que ocupa el quinto lugar; la Universidad Austral, ubicada en el décimo puesto; la UADE, en la posición 11; y la Universidad de Palermo, que aparece en el puesto 14.

Por su parte, Lorena Bolzon, vicerrectora de Alumnos y Extensión de la Universidad Austral, sostuvo que el énfasis puesto en una “educación personalizada” permite “potenciar el desarrollo integral de cada alumno”.

El contexto presupuestario

Al difundir los resultados de la clasificación, QS hizo especial referencia a las restricciones presupuestarias que afectan al sistema universitario argentino. De acuerdo con el informe, las instituciones públicas registraron una disminución real de los recursos disponibles desde diciembre de 2023, situación que repercutió en los salarios, en el desarrollo de la investigación y en la posibilidad de conservar a los profesionales dedicados a la actividad científica.

“Las universidades argentinas siguen demostrando una reputación sólida en toda América Latina. La UBA mantiene su posición entre las instituciones líderes de la región y varias universidades logran avances notables”, afirmó Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS. No obstante, también advirtió sobre “crecientes presiones sobre el sector” y señaló como aspectos preocupantes el menor desempeño en materia de investigación y la tendencia descendente que, en términos generales, registraron las instituciones argentinas en la clasificación.

“Argentina registra el mayor descenso neto de la región, con 17 universidades que bajan de posición en medio de restricciones presupuestarias y una continua debilidad en la producción de investigación”, apuntó Sowter. Y alertó: “Mantener la capacidad de investigación, la retención de talento y la competitividad académica será fundamental para preservar las fortalezas a largo plazo de la educación superior en Argentina”.

La difusión de la clasificación de QS se produjo en paralelo a una nueva jornada de tensión en las universidades públicas argentinas, donde continúa el reclamo por los menores recursos destinados al sistema universitario.

En este contexto, las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica dispusieron un paro nacional de 72 horas, previsto entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. La medida responde al pedido de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y a una actualización de los salarios del 33,4%, porcentaje contemplado en esa normativa.

Este miércoles 30, el juez Martín Cormick reiteró la orden dirigida al Poder Ejecutivo para que dé cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la normativa, vinculados con los haberes de docentes y trabajadores no docentes, además de las becas destinadas a estudiantes. Para hacerlo, estableció un plazo de cinco días.

La medida de fuerza prevista para esta semana se inscribe en el cronograma de movilizaciones definido antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el jueves 15 de octubre. En determinadas casas de estudios públicas, entre ellas las universidades de Córdoba (UNC) y Rosario (UNR), las actividades estarán paralizadas durante los siete días de esta semana.

En la UBA, por su parte, los gremios FEDUBA, ADUBA, APUBA y UTE establecieron un esquema de 23 jornadas de huelga alternada y acciones de visibilización, iniciado el 21 de septiembre y previsto hasta el 2 de octubre en las diferentes facultades de la institución.

“El sistema de educación superior de Argentina se basa en universidades públicas con matrícula gratuita, autonomía institucional y amplio acceso, lo que lo convierte en un elemento central de la vida intelectual y la movilidad social del país”, sostiene el comunicado difundido por QS.

Además, advierte de manera expresa sobre las consecuencias que podrían generar las reducciones presupuestarias: “Las universidades públicas reportan reducciones presupuestarias sustanciales en términos reales desde 2023, mientras que la limitada inversión en ciencia está afectando los salarios, la investigación y la retención del talento académico”.