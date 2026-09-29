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29 de septiembre de 2026 - 20:09
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ADIUNJU se suma al paro nacional docente de 72 horas: cómo será la medida en Jujuy

El reclamo se realizará miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre, sin asistencia a los lugares de trabajo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

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La medida fue resuelta por el Plenario de CONADU Histórica, en confluencia con CONADU, y tiene como reclamo central el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de la medida cautelar vigente.

Patricia Bustamante, referente de ADIUNJU, explicó en diálogo con Canal 4 que la decisión fue debatida dentro del Frente Sindical Universitario.

Estamos llamando a un paro de 72 horas junto con la CONADU y la CONADU Histórica”, señaló. En el caso de Jujuy, precisó que la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo.

Paro nacional docente (foto archivo).

Paro nacional docente (foto archivo).

Los reclamos de los docentes universitarios

Bustamante indicó que, antes del inicio de la medida, integrantes del gremio recorrieron distintos cursos para dialogar con estudiantes y docentes sobre la situación de las universidades.

Según explicó, uno de los principales reclamos está relacionado con el financiamiento y con la pérdida salarial. “Se nos adeuda un 33,4% de nuestros sueldos según la inflación del IPC”, afirmó.

También se refirió a las becas estudiantiles y sostuvo que existen dificultades que afectan el acceso y la permanencia de estudiantes dentro del sistema universitario.

Las becas de los estudiantes están congeladas desde 2023”, afirmó Bustamante, quien además planteó que la situación puede limitar las posibilidades de continuar una carrera universitaria.

Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, la dirigente sostuvo que el gremio reclama que se cumpla la normativa y la decisión judicial vigente.

Marcha universitaria prevista para octubre

ADIUNJU continuará debatiendo nuevas medidas en las próximas semanas. Bustamante anticipó que habrá una asamblea de interclaustro y que distintos sectores trabajan en la organización de una marcha universitaria para el 15 de octubre.

Sobre la posibilidad de afectar la toma de exámenes hacia fin de año, aclaró que esa alternativa no formó parte de las últimas discusiones del gremio.

Por ahora las medidas están siendo discutidas en las asambleas. Hemos discutido paros y otras actividades para poder visibilizar la situación de la universidad”, explicó.

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