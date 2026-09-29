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29 de septiembre de 2026 - 11:46
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Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta

Una intensa tormenta de granizo cubrió la Ruta 9 entre Rosario de la Frontera y La Candelaria. El temporal también provocó daños en otros puntos de Salta.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta (imagen mejorada con IA)

Impresionante granizada cubrió de hielo la Ruta 9 en Salta (imagen mejorada con IA)

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Las imágenes tomadas durante el fenómeno muestran una importante acumulación sobre la ruta y sus alrededores, modificando completamente el paisaje y obligando a extremar las precauciones para circular.

El episodio se produjo en medio de condiciones de inestabilidad que afectaron distintos puntos de la provincia de Salta, con precipitaciones intensas, granizo y anegamientos.

Granizo sobre la Ruta 9

Uno de los puntos donde el fenómeno resultó más llamativo fue el tramo de la Ruta Nacional 9 que comunica Rosario de la Frontera con La Candelaria. La intensidad de la granizada hizo que en pocos minutos se acumularan piedras de hielo sobre el asfalto.

La situación representa un riesgo adicional para quienes circulan por rutas debido a que el granizo acumulado puede reducir considerablemente la adherencia de los vehículos, mientras que durante una tormenta también puede disminuir la visibilidad.

Ante este tipo de condiciones, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar maniobras bruscas.

El temporal también golpeó Coronel Moldes

Las tormentas también tuvieron consecuencias en Coronel Moldes, donde se registraron fuertes precipitaciones, granizo y anegamientos. Uno de los sectores afectados fue el hospital local, donde ingresó agua a distintas dependencias y se registraron filtraciones. También hubo calles anegadas y complicaciones en diferentes sectores de la localidad.

El fenómeno estuvo acompañado por una importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en un período corto de tiempo. Las condiciones registradas en distintos puntos de Salta muestran la intensidad con la que se desarrollaron las tormentas, mientras se mantiene la atención sobre la evolución del tiempo en la región.

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