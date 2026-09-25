Robo millonario en Salta: se llevaron unos 70 mil dólares de un barrio privado

Robo en un barrio privado de Salta. (Foto Tribuno de Salta)

Un millonario robo es investigado en la ciudad de Salta luego de que un grupo de delincuentes ingresara al complejo privado Terra Village , ubicado sobre avenida Constitución al 1400, y se llevara una importante suma de dinero.

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El hecho ocurrió durante la noche del jueves, minutos antes de las 20, y fue denunciado a través de un llamado al Sistema de Emergencias 911. Según informó la Policía de Salta a El Tribuno, dos personas que se encontraban dentro del predio resultaron damnificadas .

De acuerdo con las primeras versiones difundidas sobre el caso, el monto sustraído rondaría los 70 mil dólares , aunque esta cifra todavía no fue confirmada oficialmente por la Policía ni por la Justicia.

Los investigadores determinaron inicialmente que los autores serían más de dos personas . Tras concretar el robo, habrían escapado primero a bordo de un vehículo y posteriormente continuaron la fuga a pie.

En el lugar también fue encontrada una mochila, que quedó bajo custodia policial y podría estar vinculada con los sospechosos.

Además del dinero, entre los elementos denunciados como sustraídos figurarían una mochila y un par de zapatillas.

La Policía descartó, por ahora, un golpe comando

Ante las primeras versiones que circularon sobre el episodio, la Policía de Salta aclaró que no se trataría de un golpe comando.

Hasta el momento tampoco pudo determinarse oficialmente si los delincuentes utilizaron armas, ya que durante las primeras actuaciones no se encontraron ni secuestraron elementos de ese tipo. La investigación quedó en manos de la Fiscalía, mientras efectivos de la Comisaría 14 de barrio Castañares trabajan para identificar y localizar a los responsables.

Cámaras y testimonios, claves para esclarecer el robo

Los investigadores ya cuentan con algunos elementos que podrían ayudar a reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar quiénes participaron.

Por el momento, no se habían producido secuestros vinculados directamente con el robo, mientras continúa el análisis de las distintas evidencias reunidas.