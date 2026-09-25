Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: candidatas, horario, entradas y cortes

Llegó una de esas noches que Jujuy espera durante todo septiembre, la elección de Representante Nacional de la FNE 2026 . Este viernes 25, el Estadio 23 de Agosto reunirá a las 24 representantes del país para vivir la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 . Será una noche de emociones, música, abrazos y despedidas, porque se conocerá a la joven que sucederá a Sofía Alanís Masino y comenzará a cerrarse una edición muy especial: la número 75 de la FNE.

La actividad central está anunciada para las 21 horas , mientras que la información de venta anticipaba la apertura del estadio desde las 19. En el escenario también estará el tradicional elenco estudiantil , integrado por jóvenes bailarines y cantantes jujeños, y el gran cierre musical será de Tan Biónica .

Será, sobre todo, una fiesta para los estudiantes y las familias. Desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, pasando por la Puna, Cuyo, el Litoral y la Patagonia, las representantes llegaron con historias, tonadas y costumbres diferentes para encontrarse en un mismo lugar: Jujuy.

Antes de subir esta noche al escenario del 23 de Agosto, las representantes ya tuvieron la posibilidad de descubrir uno de los costados más lindos de la fiesta. Durante la semana participaron del desfile de carrozas en Ciudad Cultural y varias de ellas realizaron la pasada arriba de las creaciones construidas por los estudiantes jujeños. Allí pudieron conocer de cerca meses de trabajo de los carroceros, entre luces, movimientos, música y miles de personas acompañando desde las tribunas.

Fue también el momento para empezar a conocerse entre ellas. Morella López, representante de Jujuy, por ejemplo, compartió una de las carrozas con Victoria Barrionuevo, de Catamarca. Las jóvenes destacaron la alegría de poder vivir desde adentro una celebración que hasta entonces muchas conocían solamente desde lejos.

A su alrededor, la ciudad vivió días cargados de FNE: el Congreso Nacional de la Juventud, los Fun Fest, los desfiles dobles, el Día del Carrocero y el último desfile con puntuación de este jueves fueron construyendo el camino hacia la elección de esta noche.

Y también volvió Sofía Masino. La Representante Nacional 2025 llegó a Jujuy para disfrutar sus últimos días con los atributos que recibió hace un año y acompañar a quienes ahora atraviesan la misma experiencia.

Las 24 candidatas de la Elección Nacional 2026

Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán representación esta noche.

Buenos Aires: Bianca Herrera

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Liz Zilli

Catamarca: Victoria Bernardez Barrionuevo

Chaco: Guillermina Gobea Stancheff

Chubut: Agustina Rapretti

Córdoba: Ainara Correa Pousa

Corrientes: Julieta Stefania Fernández

Entre Ríos: Ernestina Otegui

Formosa: María Belén Gauna

Jujuy: Morella Gira López

La Pampa: Lucila del Mar Calvo Torres

La Rioja: Lara Martina Decara

Mendoza: Julieta Torres Morsucci

Misiones: Micaela Nahiara Gielhard

Neuquén: Mía Tiziana Castro Rojas

Río Negro: Charo Mayolga Bernardi

Salta: Verónica Isabella Carrizo

San Juan: Candela Jofre Chancay

San Luis: Julieta Alcaraz del Viso

Santa Cruz: Fiorella Martínez

Santa Fe: Angelina Bonesso

Santiago del Estero: Constanza Lastra Errasti

Tierra del Fuego: Camila Bellagamba

Tucumán: Fiorella Ibáñez Sánchez

La representante anfitriona será Morella Gira López, estudiante del Colegio Secundario N°56 de El Carmen. Fue elegida Representante Provincial el lunes después de haber representado previamente a su departamento y a la región Valles.

Elección de Representante Nacional de la FNE 2026: Sofía Masino se despide

Sofía Masino entregará sus atributos

La noche tendrá inevitablemente un momento de nostalgia. Sofía Alanís Masino, elegida Representante Nacional en 2025 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerrará el año que la llevó a participar de diferentes celebraciones y regresar varias veces a Jujuy.

Este viernes una de las 24 jóvenes recibirá sus atributos y comenzará un recorrido similar. Más allá del resultado, el espíritu de la FNE vuelve a estar puesto en el encuentro: chicas de distintos puntos del país que durante unos días comparten actividades, experiencias y amistades en Jujuy.

Carolina “Pampita” Ardohain Reina Nacional de los Estudiantes 1994

Pampita vuelve a una fiesta muy especial para ella

La noche tendrá además una presencia cargada de recuerdos: Carolina “Pampita” Ardohain confirmó que estará en el Estadio 23 de Agosto. Su vínculo con la FNE comenzó hace 32 años. En 1994, siendo adolescente y representando a La Pampa, fue elegida Reina Nacional de los Estudiantes.

“Hay lugares a los que siempre es emocionante volver y para mí Jujuy es uno de esos”, expresó al anunciar su regreso.

Así, la edición 75 reunirá en una misma noche a quienes hoy comienzan a escribir su historia y a una de las figuras que, décadas atrás, vivió exactamente esa experiencia.

Tan Biónica cerrará la gran noche

Después de la elección llegará otro de los momentos más esperados.

Tan Biónica será la banda encargada de cerrar la jornada en el Estadio 23 de Agosto. La presentación forma parte de la programación especial diseñada para las Bodas de Brillantes de la FNE.

La presencia del grupo liderado por Chano generó una fuerte demanda de entradas durante las últimas semanas y las localidades populares fueron informadas como agotadas previamente.

Entradas para la Elección Nacional

La venta presencial continúa este viernes en las boleterías del Estadio 23 de Agosto, con atención de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. También permanece habilitada la modalidad online mediante NorteTicket. La compra presencial puede hacerse en efectivo, transferencia o QR.

Platea: $65.000

$65.000 Preferencial: $40.000

$40.000 Campo parado trasero: $55.000

$55.000 Campo parado delantero: $80.000

Cortes de tránsito desde las 18

La llegada de miles de personas al estadio también modificará la circulación en barrio Luján y zonas cercanas. Desde las 18 horas habrá cortes en Av. Savio en el ingreso a Lincoln; Lincoln y Taboada; Párroco Marshke en la rotonda de Las Américas; derivador hacia Av. Savio; Éxodo y Pueyrredón; Cerro Aguilar y Éxodo; Tumusla y Éxodo; Santa Bárbara y Éxodo; Humahuaca y Tumusla; Humahuaca y Calilegua; Caseros y Santa Bárbara; Caseros y Los Decididos; Caseros y Los 33 Orientales; y Pueyrredón y Hugo Wast.

Además, desde las 23 horas habrá una restricción total sobre avenida Savio durante aproximadamente 40 minutos. No se podrá estacionar en Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros ni en Humahuaca entre Tumusla y Pichincha.

Cómo funcionarán los colectivos

El transporte urbano también tendrá modificaciones. Desde las 17 y hasta que finalice el operativo, los colectivos desviarán sus recorridos. En sentido de ida circularán por Av. Savio, derivador Párroco Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte y Lisandro de la Torre.

Para el regreso utilizarán Av. Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem y Av. Savio. Habrá paradas sobre Las Heras en las intersecciones con Chaco, Cuyo, Los Andes y Rastreador, mientras que los servicios de refuerzo tendrán parada sobre Párroco Marshke entre Teniente Fernández y Chaco.

Por eso, para quienes vayan al estadio, la recomendación es salir con tiempo y tener en cuenta las restricciones antes de elegir el recorrido.

La FNE empieza a despedirse, pero todavía queda una última emoción

La elección de esta noche es uno de los últimos grandes capítulos de una fiesta que durante dos semanas llenó a Jujuy de carrozas, música, encuentros y estudiantes de toda la provincia y del país.

Pero todavía no será el final. Este sábado 26, desde las 18, Ciudad Cultural recibirá la entrega de premios a las carrozas, la jornada que bajará definitivamente el telón de la edición número 75. Esta noche, en cambio, el protagonismo será de 24 jóvenes que llegaron desde cada rincón de la Argentina.

Habrá nervios, seguramente algunas lágrimas y muchas sonrisas. Una de ellas terminará la noche con los atributos que durante el último año llevó Sofía Masino. Pero las 24 se llevarán algo que forma parte de la esencia de la FNE desde hace décadas: haber vivido septiembre en Jujuy como estudiantes, juntas y representando a todo el país.