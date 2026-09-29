A qué hora llega la lluvia a San Salvador de Jujuy: aún rige el alerta amarilla

El tiempo volverá a ser protagonista este martes en Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia, con especial atención durante la tarde y la noche en donde podría llegar la lluvia.

SMN. Primavera en Jujuy: prevén temperaturas más altas y lluvias por debajo de lo normal

La advertencia alcanza a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara , según el último informe emitido por el organismo nacional. La alerta está prevista desde el mediodía y se extiende hasta finalizar la jornada.

En San Salvador de Jujuy, la inestabilidad comenzará a hacerse más evidente durante el transcurso de la tarde.

Aumentó la probabilidad de lluvias en Jujuy: para cuándo se esperan

De acuerdo con el pronóstico horario consultado, la probabilidad de lluvias alcanza su máximo previsto del 90% a partir de las 14 horas , porcentaje que se mantiene en distintos momentos durante la tarde y la noche. Para las 17 y las 20 también se anticipan tormentas, mientras que hacia las 23 continuarían las precipitaciones, aunque con menor intensidad.

Esto coincide con la tendencia general prevista para la jornada: lluvias y tormentas durante la tarde, con condiciones inestables que persistirán durante la noche. Otros pronósticos meteorológicos también ubican las mayores probabilidades de precipitaciones en ese período.

Sigue vigente la alerta amarilla

Según el SMN, el área bajo alerta puede ser afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Cómo seguirá el tiempo

La jornada estará marcada por un descenso de temperatura asociado al ingreso de las precipitaciones. Para San Salvador de Jujuy se esperan valores cercanos a los 20°C, con tormentas durante la tarde y lluvias que podrían continuar hacia la noche.

Para el miércoles 30 se espera una mejora paulatina de las condiciones, aunque con abundante nubosidad y temperaturas más frescas.

En síntesis, el período a tener especialmente en cuenta comienza desde las 14 horas, cuando la probabilidad de precipitaciones llega al 90%, mientras que la alerta amarilla se mantiene durante toda la tarde y la noche.