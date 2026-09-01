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1 de septiembre de 2026 - 19:25
SMN.

Primavera en Jujuy: prevén temperaturas más altas y lluvias por debajo de lo normal

El pronóstico trimestral del SMN ubica a Jujuy entre las zonas con temperaturas normales o superiores y precipitaciones normales o inferiores durante septiembre, octubre y noviembre.

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Esto no significa que todos los días serán más calurosos ni que dejará de llover durante la primavera. El informe expresa la categoría que tiene mayor probabilidad de presentarse al considerar el promedio de todo el trimestre.

Cómo serán las temperaturas en Jujuy durante la primavera

Para el norte argentino, el SMN prevé una mayor probabilidad de que la temperatura media se ubique entre valores normales y superiores a los normales durante septiembre, octubre y noviembre.

Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones aparecen comprendidas dentro de esta tendencia general. En el caso de Jujuy, el mapa asigna entre un 40% y un 45% de probabilidad a la categoría “normal o superior a la normal”. Las demás posibilidades no desaparecen, pero presentan una probabilidad menor dentro del análisis realizado por el organismo.

Para establecer estas categorías, el SMN divide los registros históricos en tres partes: temperaturas inferiores, normales y superiores. El rango normal contempla valores ubicados aproximadamente hasta 0,5 °C por debajo o por encima de la temperatura media histórica. Los registros que superan ese límite ingresan en la categoría superior a la normal.

Por lo tanto, el informe no anticipa temperaturas concretas para cada día ni permite determinar ahora si habrá olas de calor durante la primavera.

Qué pasará con las lluvias en Jujuy

En cuanto a las precipitaciones, la región del NOA presenta una mayor probabilidad de registrar valores normales o inferiores a los normales durante el trimestre. Esta categoría incluye a Jujuy y a gran parte del noroeste del país. Según el mapa, la probabilidad predominante también se ubica entre el 40% y el 45%.

La tendencia no implica necesariamente que habrá sequía ni que no se producirán tormentas. Significa que, al finalizar el trimestre, la cantidad total de agua acumulada podría quedar dentro de los valores habituales o por debajo de ellos.

El propio organismo aclara que, aun cuando una región presenta mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales, pueden registrarse lluvias e incluso eventos localmente más intensos de lo habitual.

Qué significa un pronóstico climático trimestral

A diferencia del pronóstico diario, este informe no busca determinar cómo estará el tiempo en una fecha específica. Su objetivo es anticipar tendencias generales de temperatura y precipitaciones para un período de tres meses. El análisis se elabora a partir de modelos globales de simulación del clima, modelos estadísticos nacionales y el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El SMN también aclara que el informe no permite conocer la variación que tendrán la temperatura y las lluvias a lo largo del trimestre. Por ejemplo, podrían alternarse períodos secos con tormentas intensas o jornadas muy calurosas con posteriores descensos de temperatura.

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