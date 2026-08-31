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31 de agosto de 2026 - 08:58
Jujuy.

Agosto se despide con alerta amarilla por vientos: cómo va a seguir el tiempo

Jujuy despide agosto con alerta amarilla y septiembre comenzará con un escenario meteorológico que obligará a seguir de cerca el pronóstico.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy 

El último día de agosto estará marcado por una alerta amarilla por viento en sectores de la Puna jujeña, mientras que en San Salvador de Jujuy se espera una jornada fresca. El inicio de septiembre traerá un progresivo aumento de las temperaturas, aunque el pronóstico extendido anticipa un marcado descenso hacia el próximo fin de semana.

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Este lunes 31 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por viento para diferentes localidades del norte provincial. Al mismo tiempo, el pronóstico para la capital jujeña muestra condiciones más estables, con una máxima que rondará los 21 grados.

Alerta amarilla por viento en la Puna de Jujuy

De acuerdo con el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, emitido durante la mañana de este lunes, la advertencia alcanza a sectores de la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara y Tumbaya, además de Yavi.

El fenómeno señalado por el organismo nacional es el viento, que aparece bajo nivel amarillo durante este lunes 31 de agosto. Para el martes 1 y miércoles 2 de septiembre, en cambio, el cuadro de alertas del SMN muestra condiciones en nivel verde para esa región.

La alerta amarilla indica la necesidad de mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente para quienes deban circular o realizar actividades al aire libre en las zonas alcanzadas.

Cómo estará el último día de agosto en San Salvador de Jujuy

Mientras la advertencia se concentra en sectores de la Puna, San Salvador de Jujuy despedirá agosto con temperaturas bajas durante las primeras horas y un ambiente más templado por la tarde.

Según el pronóstico publicado por Meteored, para este lunes 31 se estima una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 21°C, con velocidades de viento que podrían ubicarse entre los 11 y 31 kilómetros por hora.

Será, de esta manera, un cierre de mes fresco, antes de un aumento progresivo de las temperaturas durante los primeros días de septiembre.

Septiembre comenzará con aumento de temperaturas

El martes 1 de septiembre, Meteored anticipa para la capital provincial una mínima de 9°C y una máxima de 23°C, mientras que para el miércoles 2 se esperan valores de entre 7°C y 25°C.

El ascenso será todavía más marcado el jueves 3 de septiembre, jornada para la que se pronostica una máxima cercana a los 29°C, con una mínima de 11°C. También podrían registrarse ráfagas o vientos de hasta 37 kilómetros por hora.

Así, los primeros días del nuevo mes mostrarán una importante amplitud térmica, con mañanas frescas y tardes progresivamente más cálidas.

Lluvias y fuerte descenso hacia el fin de semana

El cambio más importante del pronóstico extendido aparece desde el viernes 4 de septiembre. Para esa jornada, Meteored prevé una máxima de 18°C, una mínima de 11°C y una probabilidad de precipitaciones del 80%.

El descenso se profundizaría durante el sábado 5, con temperaturas de entre 6°C y 12°C y nuevamente un 80% de probabilidad de lluvias.

Para el domingo 6 se mantienen condiciones inestables, con una mínima estimada de apenas 3°C y una máxima de 12°C, además de un 60% de probabilidad de precipitaciones.

De mantenerse esta tendencia, septiembre comenzará con jornadas templadas y un rápido ascenso de temperatura hasta el jueves, seguido por la llegada de lluvias y un marcado enfriamiento durante el primer fin de semana del mes.

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