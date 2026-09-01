Gripe en Jujuy: el 97% de las muestras positivas analizadas correspondió a influenza A

La circulación de la gripe comenzó más temprano de lo habitual durante 2026 y tuvo un impacto inicial especialmente marcado en el Noroeste argentino. Así lo señala el último Boletín Epidemiológico Nacional , que presenta información actualizada sobre los principales virus respiratorios detectados en el país.

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De acuerdo con el documento publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de los casos de influenza comenzó anticipadamente en las regiones del NOA y Sur y luego se extendió al resto del territorio argentino.

En Jujuy , el Laboratorio Nacional de Referencia estudió 134 muestras derivadas durante las primeras 31 semanas epidemiológicas del año. Los resultados mostraron un marcado predominio de la influenza A, particularmente del subtipo H3N2. Esta cifra no representa la totalidad de las personas que tuvieron gripe en la provincia, sino solamente las muestras seleccionadas y enviadas al laboratorio nacional para profundizar su estudio y caracterización.

De las 134 muestras correspondientes a Jujuy, 129 fueron identificadas como influenza A . Dentro de ese grupo, 127 correspondieron al subtipo A(H3N2) y otras dos fueron clasificadas como influenza A sin subtipificar. También se identificaron cuatro muestras de influenza B, mientras que una presentó resultado negativo. De esta manera, aproximadamente el 97% de las muestras positivas estudiadas en Jujuy correspondió a influenza A .

La misma tendencia se observó en las diferentes regiones del país. La influenza A representó entre el 79% y el 91% de los casos analizados y, dentro de este grupo, el subtipo H3N2 alcanzó una proporción de entre el 97% y el 100%.

Qué dijo un infectólogo de Jujuy sobre la “supergripe”

El infectólogo Gustavo Echenique, MP 2929, explicó en diálogo con TodoJujuy que la circulación de la denominada “supergripe” generó preocupación en diferentes provincias. Sin embargo, aclaró que el término no hace referencia necesariamente a cuadros de mayor gravedad. “Hablamos de una supergripe no porque sea más grave, sino porque es mucho más contagiosa”, sostuvo el profesional.

Según indicó, en Jujuy se contabilizaron 646 notificaciones de H3N2. Un mes antes eran 620, lo que representó un promedio de entre ocho y diez nuevas notificaciones semanales. Ante estos números, Echenique consideró que la provincia se encontraría en una meseta de casos de H3N2, mientras que comenzó a observarse una mayor circulación de influenza B.

Esta apreciación coincide con la tendencia nacional registrada en el boletín: luego del pico alcanzado entre las semanas epidemiológicas 21 y 22, los casos de influenza comenzaron a disminuir. Al mismo tiempo, en las últimas semanas se detectó un incremento de influenza B del linaje Victoria.

Los 646 casos mencionados por el infectólogo y las 134 muestras incluidas en la tabla nacional corresponden a registros diferentes. La primera cifra refiere a las notificaciones provinciales, mientras que la segunda comprende exclusivamente las muestras derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia.

La temporada de gripe comenzó antes en el NOA

Durante 2026 hubo detecciones de influenza desde comienzos del año, pero el crecimiento sostenido comenzó alrededor de la semana epidemiológica 10, durante marzo. El incremento se produjo primero en el NOA y la región Sur. Posteriormente, la circulación se extendió hacia el resto del país y alcanzó su punto máximo entre las semanas 21 y 22, correspondientes a fines de mayo.

En las últimas semanas se registró un cambio de tendencia, con una disminución de los casos notificados en todas las regiones. Por ese motivo, los datos no muestran actualmente un nuevo crecimiento de la influenza A, sino que permiten dimensionar cómo se desarrolló la temporada.

Los niños concentraron una parte importante de los casos

El informe nacional indica que los menores de 10 años concentraron el 48% de los casos de influenza recibidos por el Laboratorio Nacional de Referencia. Dentro de ese grupo, el 35% correspondió a niños menores de 2 años. Luego se ubicaron las personas de entre 10 y 19 años, con el 18%, y las de 60 años o más, con el 11%.

La influenza A(H3N2) fue predominante en todos los grupos de edad, tanto entre los pacientes ambulatorios como entre aquellos que necesitaron internación.

Cuáles son los síntomas de la influenza

Echenique señaló que los síntomas suelen aparecer luego de tres o cuatro días de incubación. Entre las manifestaciones más frecuentes mencionó:

Tos intensa.

Fiebre alta de aparición brusca.

Dolores musculares y corporales.

Cansancio y fuerte decaimiento general.

“El paciente refiere una sensación de apaleamiento, dolores musculares muy intensos que incluso lo llevan a la necesidad de cama”, describió Echenique. También remarcó que la influenza es una infección viral y pidió no utilizar antibióticos sin indicación médica. “Amoxicilina, azitromicina, no tienen la más mínima indicación en esta etapa”, advirtió.

Estudiantes jujeños contrajeron influenza B en Carlos Paz (Foto ilustrativa).

Cómo prevenir los contagios de gripe

Entre las principales medidas de prevención, el especialista recomendó:

Lavarse frecuentemente las manos.

Utilizar alcohol en gel.

Mantener una ventilación cruzada de los ambientes.

Usar barbijo ante la aparición de síntomas.

Evitar el contacto cercano con personas vulnerables.

Consultar al sistema de salud frente a dificultad para respirar, fiebre persistente o un empeoramiento del cuadro.

“El uso del barbijo corta la cadena de transmisión y evita que se contagien familiares, compañeros de trabajo o personas que estén en una sala de espera”, remarcó Echenique.

Además, es importante mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en niños pequeños, personas mayores, embarazadas y pacientes con factores de riesgo.