La FNE 2026 y el EMDEI tricampeón de hinchadas: "Se siente lindo"

El tradicional Finde Estudiantil marcó el inicio de la FNE 2026 y volvió a reunir a miles de jóvenes en las gradas y la pista. En la jornada del sábado, el EMDEI se quedó con el primer puesto en hinchadas y consiguió el tricampeonato.

Durante el primer fin de semana de agosto, los estudiantes fueron protagonistas de una de las actividades más esperadas de la FNE, con coreografías, música, despliegue y el acompañamiento de las hinchadas de los distintos colegios. Para el EMDEI, la jornada terminó con una nueva celebración: por tercer año consecutivo, la hinchada del denominado “Imperio” fue reconocida con el primer lugar .

Los estudiantes se encontraban avanzando con los preparativos de la carroza cuando recibieron la confirmación del resultado. Clari contó cómo vivieron ese momento: “Estábamos en el canchón, estábamos a full trabajando y uno de los profes llamó a nuestro asesor, Piñero . Ahí nos enteramos, empezaron a decir que estábamos primeros”.

La estudiante destacó especialmente el trabajo realizado por quienes estuvieron al frente de la organización de la hinchada. “Sin Catriel, que es nuestro jefe de hinchada, y Piñero no habríamos llegado a lo que somos ahora: tricampeones”, expresó.

“Valió la pena ver a mi colegio en el primer lugar”

Catriel, jefe de la hinchada, reconoció la emoción que le generó el resultado después de meses de preparación y esfuerzo. “Me re emociona la noticia. Gasté mucha plata, desperdicié tiempo, pero valió la pena ver a mi colegio en el primer lugar. Se siente lindo”, señaló. La organización fue, según los propios estudiantes, una de las claves para conseguir nuevamente el reconocimiento.

Un trabajo que se renueva en la FNE 2026

El profesor Piñero también destacó el camino recorrido por los alumnos y el significado de sostener el primer puesto durante tres ediciones consecutivas. “Tercer año consecutivo que la hinchada del Imperio destaca. Felicitaciones para ellos. Yo también soy partícipe y soy feliz en este momento de saber que ganamos”, sostuvo.

Además, remarcó que la construcción de la hinchada se alimenta de nuevas generaciones que se van sumando año tras año. “Es un lindo proceso, siempre se va renovando, aparecen caras nuevas. Este año están los chicos de primer año con una batucada que seguramente va a dar que hablar más adelante”, explicó.

Piñero destacó también la posibilidad de acompañar a los estudiantes en una experiencia que forma parte de la vida escolar. “Siempre hay mucha ilusión, mucha expectativa y está bueno compartir lo que un día también nosotros vivimos cuando fuimos adolescentes. Es una alegría inmensa”, cerró.