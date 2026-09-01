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1 de septiembre de 2026 - 20:21
Jujuy.

San Salvador de Jujuy avanza con el proyecto de sistema circular en el transporte público

Concejales y funcionarios de Capital analizaron también las nuevas paradas, dotadas de tecnología, en el microcentro de San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reunión del Concejo en Comisión

En el marco de la reunión del Concejo en Comisión realizada en el Concejo Deliberante, los concejales de San Salvador de Jujuy mantuvieron un encuentro con funcionarios municipales para abordar la situación del transporte público en la Ciudad.

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Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millon; el secretario de servicios públicos, Guillermo Marenco, el procurador municipal Pablo Rodríguez y concejales de los diferentes bloques políticos

En la reunión se planteó la visión del Ejecutivo en materia transporte urbano de pasajeros y del transporte alternativo por plataformas digitales, además de informar sobre la marcha del proyecto sistema circular, orientado a la modernización e innovación del sistema de transporte público de pasajeros.

Sistema circular y paradas tecnológicas

Tras culminar la reunión, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco dijo que “vinimos invitados por el Concejo Deliberante, como lo hacemos habitualmente, para responder a todas las inquietudes que tienen sobre diversos temas en relación a la Secretaría”.

“Puntualmente vinimos a brindar la información de los primeros 30 días de funcionamiento del sistema de transporte urbano de pasajeros, tras la adjudicación de la licitación y su puesta en marcha a partir del 1° de agosto", agregó el funcionario.

El transporte urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

El transporte urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Respecto a los proyectos de modernización tratados en la reunión, Marenco recordó que “estuvimos dándoles a conocer cuáles son los proyectos a futuro del Ejecutivo respecto al sistema circular de transporte y cuáles son las modalidades en cuanto a las paradas que vamos a implementar en la zona del microcentro, sobre Avenida Fascio y 19 de Abril”.

En este sentido el Secretario dijo que las mismas ”van a estar dotadas de tecnología que aportará mucha calidad a la prestación y seguridad para los usuarios. Seguimos avanzando y modernizando el sistema de transporte, apostando al crecimiento de la ciudad en función de los requerimientos de los vecinos", concluyó.

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