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22 de septiembre de 2026 - 11:11
Jujuy.

FNE 2026 y el desfile doble de hoy: "Se va a ir analizando en el transcurso del día"

Desde el Ente de la FNE dijeron que se va a ir analizando la posibilidad de realizar el desfile de esta noche por las condiciones climáticas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

Llueve en la Capital jujeña y generó incertidumbre tanto en los estudiantes como en el público en general sobre la realización del desfile doble de carrozas y carruajes de esta noche en Ciudad Cultural en el marco de la edición 75 de La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

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En este sentido desde el Ente Autárquico Permanente (EAP) adelantaron que se va a ir analizando durante el transcurso de este martes la decisión que se tomará “si hay que reprogramar desfiles lo vamos a realizar, está contemplado y además está por reglamento”, dijo Darío D'Antuene, Director del EAP.

Se va a ir analizando en el transcurso del día, esto es muy cambiante tal como ocurrió ayer en la Elección Provincial”, dijo D'Antuene y agregó que la prioridad estará en “el resguardo de los estudiantes y las carrozas”.

El director del Ente adelantó también que, en caso de reprogramación de alguno de los desfiles por las condiciones del tiempo, “es una posibilidad” que la entrega de premios se pueda realizar el domingo y no el sábado como estaba marcada en el esquema oficial.

Primer desfile de carrozas suspendido por lluvia

Primer desfile de carrozas suspendido por lluvia

Desfiles desde las 19

Desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron también que todos los desfiles de carrozas y carruajes que quedan, tres y todos dobles, comenzarán a las 19, adelantando una hora de lo que estaba previsto.

La decisión busca que el público pueda apreciar en mejores condiciones cada uno de los trabajos realizados por los estudiantes y, al mismo tiempo, favorecer a los carroceros que protagonizan las jornadas en Ciudad Cultural.

Desfile doble en la FNE 2026

Desfile doble en la FNE 2026

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